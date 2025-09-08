CG News: बीजेपी की महिला पार्षद हुई ठगी का शिकार, खाते से हो गए 6 लाख रुपये पार

पार्षदी का हर महीने 15 हजार रुपए खाते में आता है। काफी दिनों से उसे नहीं निकाला था। जब बैंक से पैसा निकालने गया तो खाता में पैसे नहीं थे। उन्हें अपने कर्मचारी को यूपीआई नबर और पासवर्ड देकर रखा था। जांच शुरू की। हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने पैसे को च्वाइस सेंटर के खाते में ट्रांसफर कर उससे रकम लेना स्वीकार किया।