बीएसपी के ठेकेदार ने आईजी को लिखा पत्र, बताया षड़यंत्र करने वालों का नाम

दीनदयाल थाना, रायपुर में 4 फरवरी 25 को एक युवती ने भिलाई स्टील प्लांट के ठेकेदार हितेश भाई पटेल के खिलाफ छेड़छाड़ करने की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। इस मामले में हितेश भाई पटेल ने पुलिस महानिरीक्षक, संभाग रायपुर को पत्र लिखकर पूरे मामले में षडय़ंत्र किए जाने की बात कही है। उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करवाने व दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है।

भिलाई•Feb 11, 2025 / 09:54 pm• Abdul Salam

भिलाई स्टील प्लांट के ठेकेदार हितेश भाई पटेल ने आईजी, रायपुर IG, Raipur Range को दिए पत्र में बताया कि वे 58 साल बुजुर्ग हैं। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वे एनआरआई NRI हैं। यूएसए टेक्सास के मूल निवासी Native of USA Texas हैं। 25 जनवरी 2025 को वे जीजा जो कि यूएसए के निवासी हैं, वे घूमने के लिए भारत came to India for a visit आए हुए थे। जिन्हें चौबे कालोनी रायपुर स्थित परिचित के घर मिलने के लिए ले गया था। रात में दुर्ग जा रहे थे, इसी बीच रात करीब 12.30 से 1 बजे के मध्य वे होटल में खाना खाने के लिए रूके थे।

बज रहा था डीजे होटल में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। जिस पर उन्होंने डीजे की आवाज कम करने के लिए कहने पर वहां पर मौजूद कथुरिया नामक व्यक्ति ने कॉलर पकड़कर कहा कि विवाद करने लगा। उसके साथ झूमा झपटी हुआ। इस दौरान उसके साथ आए अन्य 3-4 साथी भी वहां पर आ गए। वहां मौजूद अमित डोडवानी जो पूर्व से परिचित था, उसने विवाद को शांत करवाया। शोर गुल को सुनकर होटल का मालिक धनंजय सिंह परिहार मौके पर आ गए, उन्होंने उन सभी लोगों को होटल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सामान्य विवाद मानकर बिना शिकायत दर्ज करवाए वहां से निकल गया। विवाद को सुलझाने के नाम पर बुलवाया उन्होंने पत्र में बताया कि वे जीजा व अन्य रिश्तेदारों को रायपुर एयरपोर्ट छोड़कर वापस जा रहा था, तब अमित के परिचित आसिफ ने मोबाइल से फोन कर कहा कि आओ कल के विवाद को सुलझा देते हैं। इस पर उनके बताए गए लोकेशन पर गया। वहां पर मौजुद एस आसिफ, डोडवानी व उनके अन्य साथियों के ने 15,00,000 रुपए की मांग की। पहले भी किया था मध्यस्थता उन्होंने बताया कि पूर्व में कोरोना काल के समय तेलीबांधा, थाना, रायपुर में एक झूठी शिकायत हुई थी, उक्त शिकायत होने के बाद आसिफ ने थाने में मध्यस्थता किया था, ऐसा उसका कहना था, उसी बात का हवाला देते हुए कहा गया, कि उस समय भी आपके प्रकरण को निपटाने के लिए मदद किए थे, लेकिन कोई रकम अदा नहीं की गई है। वे अनावश्यक रूप से रकम 15 लाख की मांग करने लगे। इस पर उनकी अनुचित मांग को अस्वीकार कर वहां से निकल गया। चला गया दिल्ली आईजी को दिए पत्र में बताया कि इसके बाद 31 जनवरी 25 को दिल्ली चला गया। 5 फरवरी 2025 तक दिल्ली में था। इस बीच भी मुझे रकम की वसूली के लिए फोन आते थे, लेकिन कोई भी रकम उन्होंने अदा नहीं किया। वर्तमान में जानकारी मिली है कि डी.डी. नगर, थाना, रायपुर में 25 जनवरी 25 की वास्तविक कथित घटना को छुपाते हुए, किसी अनजान लड़की के माध्यम से झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई है। यह है षडय़ंत्र उन्होंने बताया कि अनैतिक मांग की रकम अदा नहीं करने के कारण उन लोगों ने पूर्व से सुनियोजित तरीके से षडयंत्र कारित करते हुए मेरे खिलाफ गलत व असत्य, आधारहिन तथ्यों के आधार पर झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है, ताकि मुझ पर दबाव बनाया जा सके व अवैध रकम की वसूली की जा सके। होटल में हुई घटना के संबंध में वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जब्त किया जाकर उसकी विशेषज्ञ से व राजपत्रिक अधिकारी से जांच कराई जाए। मोबाइल कॉल डिटेल निकालें आईजी से मांग किया है कि संदेही मोबाइल नंबर से उनके मोबाइल नंबर पर की गई कॉल डिटेल निकालवायी जावे व होटल संचालक का भी कथन दर्ज किया जावे। जिससे यह स्पष्ट हो जावेगा, कि जो शिकायत थाना में दर्ज करवाई गई है, वह झूठी और बेबुनियाद है। आईजी से मांग किया है कि संदेही मोबाइल नंबर से उनके मोबाइल नंबर पर की गई कॉल डिटेल निकालवायी जावे व होटल संचालक का भी कथन दर्ज किया जावे। जिससे यह स्पष्ट हो जावेगा, कि जो शिकायत थाना में दर्ज करवाई गई है, वह झूठी और बेबुनियाद है। https://www.patrika.com/exclusive/watch-video-corporations-initiative-campaign-for-plastic-free-bhilai-started-19386032