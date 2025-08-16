ड्यूटी पर तैनात ASI पर जानलेवा हमला, ट्रक ड्राइवर ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ मारा… डिप्टी CM शर्मा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

पूरा मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, गृहमंत्री विजय शर्मा का काफिला आधे घंटे बाद गुजरने वाला था। काफिला गुजरने से पहले एएसआई पर जानलेवा हमला हो गया।14 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे कुम्हारी हाईवे ढाबा के पास की घटना है। जब गृहमंत्री विजय शर्मा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल दुर्ग जा रहे थे। गुरुवार रात करीब 11 बजे रायपुर से दुर्ग आने वाले थे। उनके काफिले की तैयारी को लेकर ट्रैफिक पुलिस की अलग-अलग जगह ड्यूटी लगाई गई थी और सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाया जा रहा था।