ड्यूटी पर तैनात ASI पर जानलेवा हमला, ट्रक ड्राइवर ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ मारा… डिप्टी CM शर्मा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

CG Crime News: दुर्ग जिले के कुम्हारी में एक पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ है। घटना उस वक्त की है जब गृहमंत्री विजय शर्मा का काफिला गुजरने वाला था और एएसआई पांडेय रूट क्लियर करा रहे थे। इसी दौरान ट्रक चालक ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल एएसआई को पहले कुम्हारी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एम्स रायपुर रेफर कर दिया गया।
पूरा मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, गृहमंत्री विजय शर्मा का काफिला आधे घंटे बाद गुजरने वाला था। काफिला गुजरने से पहले एएसआई पर जानलेवा हमला हो गया।14 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे कुम्हारी हाईवे ढाबा के पास की घटना है। जब गृहमंत्री विजय शर्मा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल दुर्ग जा रहे थे। गुरुवार रात करीब 11 बजे रायपुर से दुर्ग आने वाले थे। उनके काफिले की तैयारी को लेकर ट्रैफिक पुलिस की अलग-अलग जगह ड्यूटी लगाई गई थी और सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाया जा रहा था।
इसी दौरान एएसआई सुशील पांडेय कुम्हारी ढाबा के पास पहुंचे। जहां महाराष्ट्र गोंदिया निवासी ट्रक चालक महेश बागड़े ट्रक सड़क किनारे पर खड़ा था। ASI ने जब ट्रक हटाने कहा तो ड्राइवर महेश बागड़े आक्रोशित हो गया। देखते ही देखते आरोपी ने लोहे की रॉड से ASI सुशील पांडेय के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में ASI बुरी तरह घायल हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रिचा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिलाई दुर्ग शहर सुखनंदन राठौर, डीएसपी हेम प्रकाश नायक तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए थे। टीम ने ASI सुशील पांडेय को बेहतर इलाज के लिए एम्स रायपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर 8 टांके लगे है। फिलहाल उनकी स्थिति अब सामान्य है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि ओमप्रकाश की शिकायत पर कुम्हारी थाने में कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया गया है। वह महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का रहने वाला है।
वहीं, गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पूरी दृढ़ता से कार्रवाई करेगी। मंत्री के बयान के बाद हाईवे पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त को और कड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं।