CG Fraud News: यूजर चार्ज के नाम पर दो लाख की धोखाधड़ी, पुलिस में FIR दर्ज
CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगर निगम, दुर्ग के एक कार चालक ने अधिकारी के नाम से चार दुकानदारों से 50-50 हजार रुपए ले लिए। यूजर चार्ज के नाम से ली गई इस राशि का अब तक उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। अब दुकानदारों ने इसकी शिकायत पद्मनाभपुर थाना में की है। हालांकि मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने से पीड़ित पक्ष नाराज है।
दुर्ग-भिलाई के मेहरबान सिंह, के ज्योति, विश्वरत्न सिन्हा और जसप्रीत ने बताया कि राजेंद्र प्रसाद चौक स्थित चौपाटी के दुकानदारों ने उनके पास आकर पूर्व निगम स्टेनो के खिलाफ शिकायत की है। दुकानदारों का कहना है कि उनके निर्देश पर चालक जयप्रकाश साहू को कार में चार दुकान वालों ने मिलकर दो लाख रुपए दिए।
मेहरबान सिंह ने बुधवार को दुकानदारों के साथ पदनाभपुर, थाना प्रभारी से मिलकर इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा कि समय पर कार्रवाई न करने के कारण पीड़ितों में निराशा है। पुलिस जांच कर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज नहीं कर रही है। इस मौके पर संतोष, सौरभ, नीरज जैन, फूल चंद, मनीष साहू और शिव भी मौजूद थे।
