CG Fraud News: यूजर चार्ज के नाम पर दो लाख की धोखाधड़ी, पुलिस में FIR दर्ज

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगर निगम, दुर्ग के एक कार चालक ने अधिकारी के नाम से चार दुकानदारों से 50-50 हजार रुपए ले लिए। यूजर चार्ज के नाम से ली गई इस राशि का अब तक उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। अब दुकानदारों ने इसकी शिकायत पद्मनाभपुर थाना में की है। हालांकि मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने से पीड़ित पक्ष नाराज है।