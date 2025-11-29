Patrika LogoSwitch to English

CG Kidnapping: 5 लाख रुपए फिरौती दो… ऑटो चालक ने शिक्षिका का किया अपहरण, पीड़िता सकुशल बरामद

CG Kidnapping: भिलाई जिले में एक स्कूल की शिक्षिका का शुक्रवार सुबह ऑटो में जाते समय अपहरण कर लिया गया। किडनैपर ने शिक्षिका के पति को फोन कर पांच लाख रुपए की फिरौती की मांग की।

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Nov 29, 2025

CG Kidnapping: 5 लाख रुपए फिरौती दो... ऑटो चालक ने शिक्षिका का किया अपहरण, पीड़िता सकुशल बरामद(photo-patrika)

CG Kidnapping: 5 लाख रुपए फिरौती दो... ऑटो चालक ने शिक्षिका का किया अपहरण, पीड़िता सकुशल बरामद(photo-patrika)

CG Kidnapping: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में एक स्कूल की शिक्षिका का शुक्रवार सुबह ऑटो में जाते समय अपहरण कर लिया गया। किडनैपर ने शिक्षिका के पति को फोन कर पांच लाख रुपए की फिरौती की मांग की। घबराए पति ने छावनी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने धारा 140(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

CG Kidnapping: पति से मांगी थी 5 लाख की फिरौती

हालांकि पुलिस ने त्वारित कार्रवाई करते हुए शाम पांच बजे तक ऑटो चालक इंतखाब अहमद को हिरासत में ले लिया और शिक्षिका को सकुशल बरामद कर उसके पति को सौंप दिया। घटना की खबर क्षेत्र में तेजी से फैल गई थी। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि शिक्षिका रोजाना की तरह सुबह 10.30 बजे ऑटो से स्कूल के लिए निकली थी। मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। महिला और आरोपी से पूछताछ जारी है। इसके बाद घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी।

पति को भेजा मुंह बंधा वीडियो

आरोपी ने फिरौती की मांग को विश्वसनीय दिखाने के लिए शिक्षिका का एक वीडियो भी भेजा। इसमें उसका मुंह पट्टी से बंधा हुआ दिखाया गया था तथा सामने गमछा रखा गया था, मानो उसे पेड़ से बांध रखा हो। वीडियो देखकर पुलिस तत्काल अलर्ट हो गई और एसीसीयू व थाना टीमों को खोजबीन में लगाया गया।

29 Nov 2025 10:22 am

