CG Kidnapping: 5 लाख रुपए फिरौती दो… ऑटो चालक ने शिक्षिका का किया अपहरण, पीड़िता सकुशल बरामद

हालांकि पुलिस ने त्वारित कार्रवाई करते हुए शाम पांच बजे तक ऑटो चालक इंतखाब अहमद को हिरासत में ले लिया और शिक्षिका को सकुशल बरामद कर उसके पति को सौंप दिया। घटना की खबर क्षेत्र में तेजी से फैल गई थी। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि शिक्षिका रोजाना की तरह सुबह 10.30 बजे ऑटो से स्कूल के लिए निकली थी। मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। महिला और आरोपी से पूछताछ जारी है। इसके बाद घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी।