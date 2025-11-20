Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG Marital Dispute: पत्नी प्रताड़ना के मामलों में बढ़ोतरी, दुर्ग काउंसलिंग सेंटर में 223 पुरुष पहुंचे…

CG Marital Dispute: भिलाई जिले में महिला थाना दुर्ग में संचालित पारिवारिक परामर्श केंद्र अब केवल महिलाओं का सहारा नहीं रहा।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Nov 20, 2025

पत्नी प्रताड़ना के मामलों में बढ़ोतरी: दुर्ग काउंसलिंग सेंटर में 223 पुरुष पहुंचे(photo-patrika)

पत्नी प्रताड़ना के मामलों में बढ़ोतरी: दुर्ग काउंसलिंग सेंटर में 223 पुरुष पहुंचे(photo-patrika)

CG Marital Dispute: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में महिला थाना दुर्ग में संचालित पारिवारिक परामर्श केंद्र अब केवल महिलाओं का सहारा नहीं रहा। पति-पत्नी और पारिवारिक विवादों के निपटारे में यह केंद्र पुरुषों के लिए भी उम्मीद की किरण बनता जा रहा है। उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत चल रहे इस केंद्र में सुलह-समझौते के प्रयासों से सैकड़ों परिवार टूटने से बचाए जा चुके हैं। अब की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पहली बार पुरुष काउंसलर नियुक्त करने का फैसला लिया गया है।

CG Marital Dispute: परामर्श केंद्र में पुरुषों की संख्या 223 पहुंची

एएसपी (महिला थाना) पद्मश्री तंवर ने बताया कि बढ़ते पारिवारिक विवादों को देखते हुए अनुभवी काउंसलरों के माध्यम से हर मामले में गंभीरता से काउंसलिंग कराई जा रही है। आपसी संवाद और भावनात्मक समझ पर जोर देने से अब तक 384 मामलों में पति-पत्नी के बीच सुलह हो चुकी है और परिवार बिखरने से बच गए हैं। बता दें कि महिलाओं की शिकायतों में कमी आई है, लेकिन पुरुषों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

अब पुरुष भी खुलकर आ रहे सामने: काउंसलरों का कहना है कि पहले ज्यादातर मामले पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करने के होते थे। अब पुरुष भी पत्नी से मानसिक-आर्थिक प्रताडऩा की शिकायत लेकर थाने पहुंच रहे हैं। दरअसल यह कदम न केवल लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि टूटते परिवारों को जोडऩे की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।

दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा की परिवार बचाने की दिशा में केंद्र बेहतरीन काम कर रहा है। पुरुषों की शिकायतें बढऩे के मद्देनजर अब महिला थाने में पुरुष काउंसलर भी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि दोनों पक्षों को निष्पक्ष और आरामदायक माहौल में अपनी बात रखका मौका मिले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 02:53 pm

Published on:

20 Nov 2025 02:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Marital Dispute: पत्नी प्रताड़ना के मामलों में बढ़ोतरी, दुर्ग काउंसलिंग सेंटर में 223 पुरुष पहुंचे…

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CBSE Board Exams 2026: सीबीएसई 10वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की डेट घोषित, इस दिन से शुरू होंगी परीक्षाएं, देखें डिटेल्स

Board Exams
पत्रिका प्लस

मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, नहीं तो… बेटे को जेल से छुड़ाने के नाम पर आरक्षक ने की ये घिनौनी हरकत, मची खलबली

भिलाई

Bhilai News: दो निजी कॉलेजों पर लटकी तलवार, फर्जी आंकड़ों से बढ़ाई मेडिकल की 150 सीटें

Bhilai News: दो निजी कॉलेजों पर लटकी तलवार, फर्जी आंकड़ों से बढ़ाई मेडिकल की 150 सीटें
भिलाई

BSP Plant में फिर हुई मौत! तेज रफ्तार हाईवा ने मजदूर को रौंदा, मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन

बीएसपी प्लांट में फिर हादसा (photo source- Patrika)
भिलाई

आधी रात पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई, पकड़े गए 78 वारंटी, मची खलबली

Police raid
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.