CG Marital Dispute: पत्नी प्रताड़ना के मामलों में बढ़ोतरी, दुर्ग काउंसलिंग सेंटर में 223 पुरुष पहुंचे…

CG Marital Dispute: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में महिला थाना दुर्ग में संचालित पारिवारिक परामर्श केंद्र अब केवल महिलाओं का सहारा नहीं रहा। पति-पत्नी और पारिवारिक विवादों के निपटारे में यह केंद्र पुरुषों के लिए भी उम्मीद की किरण बनता जा रहा है। उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत चल रहे इस केंद्र में सुलह-समझौते के प्रयासों से सैकड़ों परिवार टूटने से बचाए जा चुके हैं। अब की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पहली बार पुरुष काउंसलर नियुक्त करने का फैसला लिया गया है।