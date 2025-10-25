Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: नशा मुक्त समाज की ओर कदम! 35 बच्चे हुआ शामिल, 7 दिवसीय वैलनेस शिविर शुरू

CG News: भिलाई जिले में किशोरों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने दुर्ग पुलिस ने ‘ऑपरेशन विश्वास’ अभियान की शुरुआत कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 25, 2025

CG News: नशा मुक्त समाज की ओर कदम! 35 बच्चे हुआ शामिल, 7 दिवसीय वैलनेस शिविर शुरू(photo-patrika)

CG News: नशा मुक्त समाज की ओर कदम! 35 बच्चे हुआ शामिल, 7 दिवसीय वैलनेस शिविर शुरू(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में किशोरों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने दुर्ग पुलिस ने ‘ऑपरेशन विश्वास’ अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में 24 अक्टूबर को थाना नेवई क्षेत्र के सामुदायिक भवन, नेवई भाटा में नशा मुक्ति वैलनेस शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 35 बच्चों ने हिस्सा लिया और पुलिस अधिकारियों के साथ दो घंटे तक मेडिटेशन किया।

CG News: बच्चों को नशे से दूर रखना हमारी जिम्मेदारी

यह कार्यक्रम दुर्ग पुलिस और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। प्रशिक्षक अमन बेलचंदन व उनकी टीम ने योग, ध्यान और खेलों के माध्यम से बच्चों को मानसिक सशक्तिकरण, आत्म अनुशासन और नशा मुक्त जीवन के लाभ बताए। बच्चों ने उत्साह से गतिविधियों में भाग लेकर नशे से दूर रहने का संकल्प लिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि नशा परिवार, कॅरियर और समाज सभी को प्रभावित करता है। इसलिए अभिभावक, विद्यालय और समाज को मिलकर बच्चों को सही दिशा देने के प्रयासों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बच्चों से अपने साथियों को भी नशे से दूर रहने प्रेरित करने की अपील की।

30 अक्टूबर तक चलेगा वैलनेस प्रोग्राम

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर ने बताया कि यह सात दिवसीय कार्यक्रम विभिन्न समूहों में बच्चों को शामिल करते हुए आगे भी संचालित होगा। पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि यह पहल दुर्ग को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी योगदान देगी। कार्यक्त्रस्म में एएसपी सुखनंदन राठौर, डीएसपी भारती मरकाम, नेवई थाना प्रभारी, उप निरीक्षक संगीता मिश्रा सहित रक्षा टीम उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2025 12:39 pm

Published on:

25 Oct 2025 12:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: नशा मुक्त समाज की ओर कदम! 35 बच्चे हुआ शामिल, 7 दिवसीय वैलनेस शिविर शुरू

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की आज से शुरुआत! 36 घंटे का निर्जला व्रत रख सूर्य को देंगी अर्घ्य, सजने लगे घाट

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की आज से शुरुआत! 36 घंटे का निर्जला व्रत रख सूर्य को देंगी अर्घ्य, सजने लगे घाट(photo-patrika)
भिलाई

भिलाई की ‘सुपर स्मार्ट सिटी’ योजना धरी रह गई, दस साल बाद भी कागजों में कैद सपना…

Super Smart City: कागजों में सिमट गई सुपर स्मार्ट सिटी(photo-patrika)
भिलाई

बहन को प्रेमी के साथ देख भाई ने खोया आपा, फिर… युवक की चाकू से की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

बहन को प्रेमी के साथ देख भाई ने खोया आपा, फिर… युवक की चाकू से की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
भिलाई

NIT रायपुर के छात्र चित्रांश को अमेरिकी कंपनी में 76 लाख का पैकेज, IIT छोड़ जुनून का चुना रास्ता

NIT रायपुर के छात्र चित्रांश को अमेरिकी कंपनी में 76 लाख का पैकेज(photo-patrika)
भिलाई

Property Tax Scam: एक ID, दो टैक्स! RTI ने किया प्रापर्टी टैक्स वसूली में गड़बड़ी का खुलासा, जानें पूरा मामला…

Property Tax Scam: एक ID, दो टैक्स! RTI ने किया प्रापर्टी टैक्स वसूली में गड़बड़ी का खुलासा, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.