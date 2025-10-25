CG News: नशा मुक्त समाज की ओर कदम! 35 बच्चे हुआ शामिल, 7 दिवसीय वैलनेस शिविर शुरू

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में किशोरों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने दुर्ग पुलिस ने ‘ऑपरेशन विश्वास’ अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में 24 अक्टूबर को थाना नेवई क्षेत्र के सामुदायिक भवन, नेवई भाटा में नशा मुक्ति वैलनेस शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 35 बच्चों ने हिस्सा लिया और पुलिस अधिकारियों के साथ दो घंटे तक मेडिटेशन किया।