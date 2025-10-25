CG News: नशा मुक्त समाज की ओर कदम! 35 बच्चे हुआ शामिल, 7 दिवसीय वैलनेस शिविर शुरू(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में किशोरों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने दुर्ग पुलिस ने ‘ऑपरेशन विश्वास’ अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में 24 अक्टूबर को थाना नेवई क्षेत्र के सामुदायिक भवन, नेवई भाटा में नशा मुक्ति वैलनेस शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 35 बच्चों ने हिस्सा लिया और पुलिस अधिकारियों के साथ दो घंटे तक मेडिटेशन किया।
यह कार्यक्रम दुर्ग पुलिस और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। प्रशिक्षक अमन बेलचंदन व उनकी टीम ने योग, ध्यान और खेलों के माध्यम से बच्चों को मानसिक सशक्तिकरण, आत्म अनुशासन और नशा मुक्त जीवन के लाभ बताए। बच्चों ने उत्साह से गतिविधियों में भाग लेकर नशे से दूर रहने का संकल्प लिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि नशा परिवार, कॅरियर और समाज सभी को प्रभावित करता है। इसलिए अभिभावक, विद्यालय और समाज को मिलकर बच्चों को सही दिशा देने के प्रयासों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बच्चों से अपने साथियों को भी नशे से दूर रहने प्रेरित करने की अपील की।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर ने बताया कि यह सात दिवसीय कार्यक्रम विभिन्न समूहों में बच्चों को शामिल करते हुए आगे भी संचालित होगा। पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि यह पहल दुर्ग को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी योगदान देगी। कार्यक्त्रस्म में एएसपी सुखनंदन राठौर, डीएसपी भारती मरकाम, नेवई थाना प्रभारी, उप निरीक्षक संगीता मिश्रा सहित रक्षा टीम उपस्थित रहे।
