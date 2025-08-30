Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG News: दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 सटोरिए गिरफ्तार, 27,230 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त…

CG News: भिलाई जिले में असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने दुर्ग पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अल-अलग थाना क्षेत्रों से 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 30, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने दुर्ग पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अल-अलग थाना क्षेत्रों से 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सटोरियों के कब्जे से 27 हजार 230 रुपए नकद, मोबाइल, सट्टा पट्टी और अन्य सामग्री जब्त की। जुआ एक्ट के अलावा धारा 112 बीएनएस के तहत भी मामला दर्ज किया गया।

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर अलग-अलग टीम गठित की गई। टीम ने छापेमारी की। थाना नेवई पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मैत्री गार्डन चौक के पास संदेह के आधार पर अपने को पत्रकार बताने वाला आरोपी भगवान नायक को पकड़ा, जिसके पास से 800 और तीन सट्टा पट्टी बरामद हुईं। इसी तरह सुपेला पुलिस ने मछली मार्केट क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए विशाल साहनी को पकड़ा।

CG News: 27 हजार 230 रुपए व सट्टा पट्टी जब्त

उसके पास से 2 हजार 220 और एक मोबाइल जब्त किया। इसी तरह निजामुद्दीन अंसारी को पकड़ा। 10 हजार 170 नगद व सट्टा पट्टी जप्त किया। मोहन नगर पुलिस ने सिकोला बस्ती से सटोरिया योगेश मरकाम को पकड़ा। 4 हजार 400 रुपए और मोबाइल जब्त किया गया।

बीड़ी कॉलोनी से तुलेश बघेल उर्फ मोटू के पास से 10 हजार 100 रुपए और अन्य सामग्री बरामद की गई। भिलाई नगर पुलिस ने रुआबांधा तालाब क्षेत्र में छापेमारी की। सटोरिया जितेंद्र यादव, अमित साव और ललित यादव को गिरतार किया। इनके पास से दो नग सट्टा रसीद बुक और 540 नगद जब्त हुए।

30 Aug 2025 01:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 सटोरिए गिरफ्तार, 27,230 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त…

