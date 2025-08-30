CG News: दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 सटोरिए गिरफ्तार, 27,230 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त…

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर अलग-अलग टीम गठित की गई। टीम ने छापेमारी की। थाना नेवई पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मैत्री गार्डन चौक के पास संदेह के आधार पर अपने को पत्रकार बताने वाला आरोपी भगवान नायक को पकड़ा, जिसके पास से 800 और तीन सट्टा पट्टी बरामद हुईं। इसी तरह सुपेला पुलिस ने मछली मार्केट क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए विशाल साहनी को पकड़ा।