CG News: दिवाली पर डायरिया का कहर जारी, 60 से अधिक लोग बीमार, कारण अब तक अज्ञात…

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दिवाली के त्योहार पर समोदा गांव में डायरिया का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। बुधवार को उल्टी दस्त के 3 नए मरीज मिले। गांव के 13 मरीज अस्पताल में दाखिल हुए हैं, जिनमें से 12 मरीज सरकारी अस्पताल में और एक मरीज निजी अस्पताल में है। यह स्थिति तब है जब 20 दिन पहले ही डायरिया के मरीज मिलने शुरू हुए थे और अब तक 60 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं।
स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने मौके का जायजा लिया है, लेकिन अभी तक पाइप लाइन की मरम्मत नहीं की गई है। पाइप लाइन जगह-जगह से लिकेज है, जिससे दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। अधिकारियों ने टैंकर से पानी आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं।
आईडीएसपी डॉ. सीबीएस बंजारेजिला सर्विलेंस अधिकारी ने कहा की पानी की वजह से उल्टी दस्त की शिकायत होने की आशंका है। लोगों से पानी उबालकर पीने कहा गया है। इसके साथ मछली, मोमोस, गुपचुप व बाहर जाकर खाने से परहेज करने के लिए कहा गया है। पानी के पाइप लाइन को 15वें वित्त आयोग की राशि से दुरुस्त करने कहा गया है।
सीईओ जिला पंचायत ने सिरसा से पानी टैंकर की व्यवस्था करने निर्देश दिए हैं। उल्टी-दस्त की सूचना मिलने पर डॉक्टर मनोज दानी मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के निर्देश पर डॉक्टर सीबीएस बंजारे, जिला सर्वेलेंस अधिकारी, एनएल बंजारे, खंड चिकित्सा अधिकारी, रितीका सोनवानी, जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट दुर्ग, निर्मल कुमार टंडन, बीईटीओ व स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया।
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से पानी उबालकर पीने और बाहर के खानपान से परहेज करने की सलाह दी है। इसके साथ ही पाइप लाइन को 15वें वित्त आयोग की राशि से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
समोदा के सरपंच अरुण गौतम का दावा है कि पानी टंकी की सफाई करीब 9 माह पहले की गई थी। उन्हें यह जानकारी ऑपरेटर ने दिया है। वे कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी, तो फिर से सफाई करवा देंगे।
समोदा में डायरिया के नए केस मिलने के बाद बुधवार को सर्वे करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रमण किया। सरपंच अरूण गौतम, उपसरपंच अनुज निषाद, पंचायत सचिव कमला देवांगन, कोटवार पितांबर चौहान को प्रभावित क्षेत्र में पानी के पाइप लाइन को बंद कर, सभी पाइप लाइन की मरम्मत व साफ-सफाई किए जाने के लिए कहा।
