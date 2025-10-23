CG News: दिवाली पर डायरिया का कहर जारी, 60 से अधिक लोग बीमार, कारण अब तक अज्ञात…

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दिवाली के त्योहार पर समोदा गांव में डायरिया का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। बुधवार को उल्टी दस्त के 3 नए मरीज मिले। गांव के 13 मरीज अस्पताल में दाखिल हुए हैं, जिनमें से 12 मरीज सरकारी अस्पताल में और एक मरीज निजी अस्पताल में है। यह स्थिति तब है जब 20 दिन पहले ही डायरिया के मरीज मिलने शुरू हुए थे और अब तक 60 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं।