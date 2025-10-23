Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

CG News: दिवाली पर डायरिया का कहर जारी, 60 से अधिक लोग बीमार, कारण अब तक अज्ञात…

CG News: भिलाई जिले में दिवाली के त्योहार पर समोदा गांव में डायरिया का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। बुधवार को उल्टी दस्त के 3 नए मरीज मिले।

2 min read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 23, 2025

CG News: दिवाली पर डायरिया का कहर जारी, 60 से अधिक लोग बीमार, कारण अब तक अज्ञात...(photo-patrika)

CG News: दिवाली पर डायरिया का कहर जारी, 60 से अधिक लोग बीमार, कारण अब तक अज्ञात...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दिवाली के त्योहार पर समोदा गांव में डायरिया का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। बुधवार को उल्टी दस्त के 3 नए मरीज मिले। गांव के 13 मरीज अस्पताल में दाखिल हुए हैं, जिनमें से 12 मरीज सरकारी अस्पताल में और एक मरीज निजी अस्पताल में है। यह स्थिति तब है जब 20 दिन पहले ही डायरिया के मरीज मिलने शुरू हुए थे और अब तक 60 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं।

CG News: विभाग की लापरवाही

स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने मौके का जायजा लिया है, लेकिन अभी तक पाइप लाइन की मरम्मत नहीं की गई है। पाइप लाइन जगह-जगह से लिकेज है, जिससे दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। अधिकारियों ने टैंकर से पानी आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं।

CG News: मरीजों की संख्या

दिनांक मरीज

  • 4 अक्टूबर 13
  • 5 अक्टूबर 11
  • 6 अक्टूबर 4
  • 7 अक्टूबर 7
  • 9 अक्टूबर 3
  • 11 अक्टूबर 2
  • 12 अक्टूबर 2
  • 19 अक्टूबर 5
  • 20 अक्टूबर 3
  • 21 अक्टूबर 4
  • 22 अक्टूबर 3

आईडीएसपी डॉ. सीबीएस बंजारेजिला सर्विलेंस अधिकारी ने कहा की पानी की वजह से उल्टी दस्त की शिकायत होने की आशंका है। लोगों से पानी उबालकर पीने कहा गया है। इसके साथ मछली, मोमोस, गुपचुप व बाहर जाकर खाने से परहेज करने के लिए कहा गया है। पानी के पाइप लाइन को 15वें वित्त आयोग की राशि से दुरुस्त करने कहा गया है।

सीईओ जिला पंचायत ने सिरसा से पानी टैंकर की व्यवस्था करने निर्देश दिए हैं। उल्टी-दस्त की सूचना मिलने पर डॉक्टर मनोज दानी मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के निर्देश पर डॉक्टर सीबीएस बंजारे, जिला सर्वेलेंस अधिकारी, एनएल बंजारे, खंड चिकित्सा अधिकारी, रितीका सोनवानी, जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट दुर्ग, निर्मल कुमार टंडन, बीईटीओ व स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया।

स्वास्थ्य विभाग की सलाह

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से पानी उबालकर पीने और बाहर के खानपान से परहेज करने की सलाह दी है। इसके साथ ही पाइप लाइन को 15वें वित्त आयोग की राशि से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरपंच का दावा

समोदा के सरपंच अरुण गौतम का दावा है कि पानी टंकी की सफाई करीब 9 माह पहले की गई थी। उन्हें यह जानकारी ऑपरेटर ने दिया है। वे कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी, तो फिर से सफाई करवा देंगे।

फिर से बंद करवाया पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति

समोदा में डायरिया के नए केस मिलने के बाद बुधवार को सर्वे करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रमण किया। सरपंच अरूण गौतम, उपसरपंच अनुज निषाद, पंचायत सचिव कमला देवांगन, कोटवार पितांबर चौहान को प्रभावित क्षेत्र में पानी के पाइप लाइन को बंद कर, सभी पाइप लाइन की मरम्मत व साफ-सफाई किए जाने के लिए कहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 12:38 pm

Published on:

23 Oct 2025 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: दिवाली पर डायरिया का कहर जारी, 60 से अधिक लोग बीमार, कारण अब तक अज्ञात…

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मोदी-शाह के सामने बस्तर की संस्कृति की चमक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर रिखी दल करेगा गौर नृत्य

मोदी-शाह के सामने बस्तर की संस्कृति की चमक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर रिखी दल करेगा गौर नृत्य(photo-patrika)
newsupdate

SSP से शिकायत के बाद कार्रवाई! कारोबारी की कार से 2 लाख निकालने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड

SSP से शिकायत के बाद कार्रवाई! कारोबारी की कार से 2 लाख निकालने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड(photo-patrika)
भिलाई

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी! 31 अक्टूबर को दुर्ग में होगा प्लेसमेंट कैम्प, 470 पदों पर भर्ती…

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी! 31 अक्टूबर को दुर्ग में होगा प्लेसमेंट कैम्प, 470 पदों पर भर्ती...(photo-patrika)
भिलाई

त्योहार की खुशी मातम में बदली! रंगोली बिगाड़ने पर युवक की हत्या, एक गंभीर रूप से घायल…

भिलाई

मारपीट रोकने पर हत्या! युवती से विवाद में बीच-बचाव करने वाले बुजुर्ग की पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट..

मारपीट रोकने पर हत्या! युवती से विवाद में बीच-बचाव (photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.