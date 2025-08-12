CG Rice Scam: 921 क्विंटल चावल घोटाले का खुलासा, सवा महीने से लंबित थी शिकायत…

CG Rice Scam: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में गरीबों के हक का अनाज का गबन किया जा रहा है। सेक्टर-5 स्थित शिविका स्वसहायता समूह दुकान (क्रमांक 431004108) से 921 क्विंटल पीडीएस चावल की हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद भी अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। जबकि उनको इसकी शिकायत सवा महिने पहले ही मिल गई थी।