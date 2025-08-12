12 अगस्त 2025,

भिलाई

CG Rice Scam: 921 क्विंटल चावल घोटाले का खुलासा, सवा महीने से लंबित थी शिकायत…

CG Rice Scam: भिलाई के सेक्टर-5 स्थित शिविका स्वसहायता समूह की पीडीएस दुकान से 921 क्विंटल चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया, लेकिन अधिकारियों ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 12, 2025

CG Rice Scam: 921 क्विंटल चावल घोटाले का खुलासा(photo-patrika)
CG Rice Scam: 921 क्विंटल चावल घोटाले का खुलासा(photo-patrika)

CG Rice Scam: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में गरीबों के हक का अनाज का गबन किया जा रहा है। सेक्टर-5 स्थित शिविका स्वसहायता समूह दुकान (क्रमांक 431004108) से 921 क्विंटल पीडीएस चावल की हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद भी अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। जबकि उनको इसकी शिकायत सवा महिने पहले ही मिल गई थी।

CG Rice Scam: 23 जून को की थी शिकायत

दुकान की विक्रेता अनुराधा ठाकुर ने 23 जून को खाद्य विभाग में शिकायत की थी। उन्होंने अजय मेश्राम और निरीक्षक वसुधा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि निरीक्षक की लापरवाही के चलते न केवल 921 क्विंटल चावल का गबन हुआ बल्कि इससे पहले भी चावल का गबन इसी दुकान से हो चुका है।

इसके बावजूद विभाग के जिम्मेदार लापरवाह बने रहे। अब खाद्य नियंत्रक ने जांच दल गठित किया है। अब तक केवल दुकान को अटैच करने की कार्रवाई हुई है। सेक्टर-5 की इस दुकान को जानकी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी सेक्टर-4 में संलग्न कर दिया गया है।

सेक्टर 5 के उपभोक्ता परेशान

इस कार्रवाई से सेक्टर-5 के हितग्राही खासे परेशान हैं। उन्हें अब राशन लेने के लिए सेक्टर-4 तक आना-जाना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता अनुराधा ठाकुर का आरोप है कि खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और महज खानापूर्ति में जुटे रहे।

सीधे राइस मिल से बाजार में पहुंच रहा यह चावल

हितग्राहियों का कहना है कि ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों के लिए मिलने वाला यह चावल गबन होकर बाजार में ऊंचे दामों पर बिक रहा है, ट्रांसपोर्टर और दुकानदार से मिली भगत कर दलाल 26 रुपए किलो में सीधे राइस मिल को बेच दे रहे हैं।

Published on:

12 Aug 2025 11:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Rice Scam: 921 क्विंटल चावल घोटाले का खुलासा, सवा महीने से लंबित थी शिकायत…

