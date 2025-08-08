9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व, बीजापुर के बाजारों में राखियों और मिठाइयों से छाया उत्सव का रंग

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन के शुभ पर्व को लेकर बीजापुर और आसपास के बाजारों में रौनक लौट आई है। भोपालपटनम के क्लब ग्राउंड में सजे अस्थायी बाजार में राखियों और मिठाइयों की दुकानों से पूरा क्षेत्र रक्षाबंधनमय हो गया है। रंग-बिरंगी राखियों की चमक, मिठाइयों की खुशबू और ग्राहकों की भीड़ ने माहौल में उत्सव का रंग भर दिया है।
इस वर्ष 9 अगस्त, शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करेंगी। वहीं भाई भी बहनों को उपहार देकर उन्हें सुरक्षा और स्नेह का भरोसा देंगे।
क्लब ग्राउंड में लगी दुकानों में परंपरागत राखियों के साथ बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां, डोरी, डिजाइनर राखियां और हैंडमेड राखियों की भी खूब मांग है। दुकानदारों ने बताया कि इस बार राखियों की नई-नई वैरायटी मंगाई गई हैं, जो ग्राहकों को काफी पसंद आ रही हैं।
मिठाइयों की दुकानों पर भी दिख रही चहल-पहल: रक्षाबंधन पर मिठाईयों का विशेष महत्व होता है। बाजार में डिब्बाबंद मिठाईयों के साथ-साथ सोनपापड़ी, काजू कतली, बर्फी और स्थानीय मिठाइयों के स्टॉल सजे हुए हैं। मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि इस बार ग्राहकों के स्वाद और पसंद को ध्यान में रखते हुए कई नई वैरायटी उपलब्ध कराई गई है।
Raksha Bandhan 2025: राखी और मिठाइयों की इन दुकानों को गीदम, बीजापुर सहित आसपास के क्षेत्रों से आए स्थानीय व्यापारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और वे बेहतर बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं।