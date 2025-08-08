9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व, बीजापुर के बाजारों में राखियों और मिठाइयों से छाया उत्सव का रंग

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन के शुभ पर्व को लेकर बीजापुर और आसपास के बाजारों में रौनक लौट आई है। भोपालपटनम के क्लब ग्राउंड में सजे अस्थायी बाजार में राखियों और मिठाइयों की दुकानों से पूरा क्षेत्र रक्षाबंधनमय हो गया है। रंग-बिरंगी राखियों की चमक, मिठाइयों की खुशबू और ग्राहकों की भीड़ ने माहौल में उत्सव का रंग भर दिया है।