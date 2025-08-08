8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

बीजापुर

9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व, बीजापुर के बाजारों में राखियों और मिठाइयों से छाया उत्सव का रंग

Raksha Bandhan 2025: दुकानदारों ने बताया कि इस बार राखियों की नई-नई वैरायटी मंगाई गई हैं, जो ग्राहकों को काफी पसंद आ रही हैं।

बीजापुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 08, 2025

Raksha Bandhan 2025 (Photo source- Patrika)
Raksha Bandhan 2025 (Photo source- Patrika)

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन के शुभ पर्व को लेकर बीजापुर और आसपास के बाजारों में रौनक लौट आई है। भोपालपटनम के क्लब ग्राउंड में सजे अस्थायी बाजार में राखियों और मिठाइयों की दुकानों से पूरा क्षेत्र रक्षाबंधनमय हो गया है। रंग-बिरंगी राखियों की चमक, मिठाइयों की खुशबू और ग्राहकों की भीड़ ने माहौल में उत्सव का रंग भर दिया है।

इस वर्ष 9 अगस्त, शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करेंगी। वहीं भाई भी बहनों को उपहार देकर उन्हें सुरक्षा और स्नेह का भरोसा देंगे।

Raksha Bandhan 2025: लिंक फेल और सर्वर डाउन, डाकघर में राखी भेजने वालों को भारी परेशानी
महासमुंद
सॉटवेयर का सर्वर डाउन (Photo source- Patrika)

Raksha Bandhan 2025: पारंपरिक राखियों के साथ आधुनिक वैरायटी की भी भरमार

क्लब ग्राउंड में लगी दुकानों में परंपरागत राखियों के साथ बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां, डोरी, डिजाइनर राखियां और हैंडमेड राखियों की भी खूब मांग है। दुकानदारों ने बताया कि इस बार राखियों की नई-नई वैरायटी मंगाई गई हैं, जो ग्राहकों को काफी पसंद आ रही हैं।

मिठाइयों की दुकानों पर भी दिख रही चहल-पहल: रक्षाबंधन पर मिठाईयों का विशेष महत्व होता है। बाजार में डिब्बाबंद मिठाईयों के साथ-साथ सोनपापड़ी, काजू कतली, बर्फी और स्थानीय मिठाइयों के स्टॉल सजे हुए हैं। मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि इस बार ग्राहकों के स्वाद और पसंद को ध्यान में रखते हुए कई नई वैरायटी उपलब्ध कराई गई है।

स्थानीय व्यापारियों की तैयारियां जोरों पर

Raksha Bandhan 2025: राखी और मिठाइयों की इन दुकानों को गीदम, बीजापुर सहित आसपास के क्षेत्रों से आए स्थानीय व्यापारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और वे बेहतर बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं।

Raksha Bandhan 2025: त्योहार नजदीक आते ही रंग-बिरंगी राखियों से सज गए शहर के बाजार…
रायगढ़
Raksha Bandhan 2025: त्योहार नजदीक आते ही रंग(photo-patrika)

Published on:

08 Aug 2025 02:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व, बीजापुर के बाजारों में राखियों और मिठाइयों से छाया उत्सव का रंग

