CG Weather Update: अगले 7 दिन तक बारिश की चेतावनी, बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ नया सिस्टम…

दुर्ग जिले के कई हिस्सों में देर रात तक रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहा। इससे पहले दिनभर गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया था। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को जिले का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो औसत से 2.3 डिग्री कम था। दिनभर की तेज धूप के बाद जैसे ही शाम को बारिश की बूंदें पड़ीं, वैसे ही जमीन से उठती भाप ने उमस और बढ़ा दी।