CG Weather Update: अगले 7 दिन तक बारिश की चेतावनी, बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ नया सिस्टम…

Weather Update: मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले सात दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में रुक-रुककर बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक एच.पी. चंद्रा ने बताया कि, “इस साल मानसून समय पर आया और सितंबर के अंत तक उसकी वापसी हो गई थी।

2 min read

भिलाई

image

Khyati Parihar

Oct 10, 2025

CG Weather Update: दिनभर की तेज धूप और उमस के बाद गुरुवार की शाम भिलाई-दुर्ग जिले में झमाझम बारिश हुई। शाम करीब छह बजे आसमान में बादलों ने डेरा जमाया और हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में तेज बारिश में तब्दील हो गई। देखते ही देखते शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई।

दुर्ग जिले के कई हिस्सों में देर रात तक रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहा। इससे पहले दिनभर गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया था। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को जिले का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो औसत से 2.3 डिग्री कम था। दिनभर की तेज धूप के बाद जैसे ही शाम को बारिश की बूंदें पड़ीं, वैसे ही जमीन से उठती भाप ने उमस और बढ़ा दी।

त्योहारी खरीदारी पर असर

त्योहारी माहौल के बीच मौसम की इस करवट ने बाजारों की रौनक पर भी असर डाल दिया है। शहर के मुख्य बाजारों- सिविक सेंटर, सुपेला, नेहरू नगर और पावर हाउस में दिनभर लोगों की आवाजाही कम रही। व्यापारियों का कहना है कि बारिश के चलते ग्राहकों की संख्या घटी है। दीपावली, धनतेरस और गोवर्धन पूजा जैसे बड़े त्योहारों से पहले यह मौसम कारोबार पर पानी फेर सकता है।

सुपेला बाजार के व्यापारी अमित अग्रवाल ने बताया, “त्योहारों पर आमतौर पर इस समय भीड़ उमड़ती है, लेकिन पिछले दो दिनों से बारिश की वजह से ग्राहक कम आ रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मौसम खुला तो बिक्री में तेजी आएगी।”

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले सात दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में रुक-रुककर बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक एच.पी. चंद्रा ने बताया कि, “इस साल मानसून समय पर आया और सितंबर के अंत तक उसकी वापसी हो गई थी। लेकिन बंगाल की खाड़ी और दक्षिण मध्य भारत में सक्रिय नए सिस्टम के कारण बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है।”

उन्होंने आगे कहा कि इस सिस्टम के असर से दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, कवर्धा और रायपुर जिलों में अगले सप्ताह तक बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

बाजार और आयोजनों पर पड़ सकता असर

दीपावली से पहले शहरों में सजावट, रंगाई-पुताई, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी जोरों पर रहती है। लेकिन लगातार हो रही बारिश से दुकानदारों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। त्योहार के दौरान लगने वाले मेलों और कार्यक्रमों की तैयारियां भी प्रभावित हो सकती हैं। आयोजकों ने कहा है कि अगर मौसम खराब रहा तो कई आयोजन स्थगित करने पड़ सकते हैं।

भिलाई के निवासी स्मिता वर्मा ने कहा, “हमने सप्ताहांत में खरीदारी की योजना बनाई थी, लेकिन बारिश की वजह से अब इंतजार करना पड़ रहा है। त्योहार पर अगर बारिश जारी रही तो दिवाली की रौनक फीकी पड़ जाएगी।”

गर्मी-उमस और फिसलन से सतर्क रहें

मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे फिसलन भरी सड़कों पर सतर्कता बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें। वहीं, बिजली गिरने और जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

Updated on:

10 Oct 2025 06:18 pm

Published on:

10 Oct 2025 06:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Weather Update: अगले 7 दिन तक बारिश की चेतावनी, बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुआ नया सिस्टम…

