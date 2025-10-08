Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, 30 जिलों में बिजली और आंधी की चेतावनी…

CG Weather Update: रायपुर और रायगढ़ सहित राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों के लिए 30 जिलों में अलर्ट जारी किया है।

2 min read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 08, 2025

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, 30 जिलों में बिजली और आंधी की चेतावनी...(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, 30 जिलों में बिजली और आंधी की चेतावनी...(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर और रायगढ़ सहित राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों के लिए 30 जिलों में अलर्ट जारी किया है। इसके तहत लोगों को आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून इस बार छत्तीसगढ़ में सामान्य से कुछ अधिक सक्रिय है। तेज बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ जैसी परिस्थितियों का खतरा भी बना हुआ है। सरगुजा जिले में धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है।

CG Weather Update: बिजली गिरने की चेतावनी

किसानों के लिए भी विशेष सलाह जारी की गई है। कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि खुले खेतों और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, कटाई और सिंचाई का काम मौसम स्थिर होने के बाद ही किया जाए। यदि अगले 5-7 दिनों तक हवा का रुख उत्तर-पश्चिमी नहीं होता है, तो मानसून की विदाई 20 अक्टूबर के आसपास ही संभव है।

राज्य के सभी जिलों के जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थानीय नागरिकों और किसानों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान नदियों और नालों के किनारे न जाएं और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।

3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम

इसके साथ ही, बिजली विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आंधी और बारिश के दौरान बिजली गिरने के मामलों में तुरंत संपर्क करें। विभाग ने आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने और घरों में बिजली उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

राज्य में आगामी दिनों में मौसम की यह स्थिति भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ रहने की संभावना है, इसलिए सभी नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है

Updated on:

08 Oct 2025 06:21 pm

Published on:

08 Oct 2025 06:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, 30 जिलों में बिजली और आंधी की चेतावनी…

