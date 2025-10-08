CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, 30 जिलों में बिजली और आंधी की चेतावनी…

किसानों के लिए भी विशेष सलाह जारी की गई है। कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि खुले खेतों और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, कटाई और सिंचाई का काम मौसम स्थिर होने के बाद ही किया जाए। यदि अगले 5-7 दिनों तक हवा का रुख उत्तर-पश्चिमी नहीं होता है, तो मानसून की विदाई 20 अक्टूबर के आसपास ही संभव है।