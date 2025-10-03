करंट की चपेट में आने से 10 वर्षीय बालक की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम…. जानें क्या है पूरी घटना

विद्युत विभाग के कर्मचारी आए भी थे, लेकिन टूटे तार को बिना बनाए चले गए। गुरुवार को दोपहर खेलते खेलते तीन बच्चे तार के पास पहुंच गए। एक बच्चा तार की चपेट में आ गया और चिपक गया। दो बच्चे पास में पड़े सूखे बॉस को पकड़कर बाहर निकल गए और घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजन और ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे और बालक को दल्लीराजहरा के एक निजी अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। कक्षा चौथी में पढ़ने वाले मासूम की मौत से गांव में मातम पसर गया है।