करंट की चपेट में आने से 10 वर्षीय बालक की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम…. जानें क्या है पूरी घटना

मौत (photo- patrika)
CG News: बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 10 वर्षीय दक्ष कुमार उइके की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना गुरुवार को दोपहर 3 बजे ग्राम पंचायत कारुटोला की है। इससे गुस्साएं लोगों ने शाम को चक्काजाम कर दिया। सरपंच तुलसीराम मरकाम ने बताया कि गांव से लगे डबरी में 5 दिन पहले बिजली का दो तार टूट कर गिरा हुआ था, जिसे बनाने विद्युत विभाग में शिकायत भी की गई थी।
विद्युत विभाग के कर्मचारी आए भी थे, लेकिन टूटे तार को बिना बनाए चले गए। गुरुवार को दोपहर खेलते खेलते तीन बच्चे तार के पास पहुंच गए। एक बच्चा तार की चपेट में आ गया और चिपक गया। दो बच्चे पास में पड़े सूखे बॉस को पकड़कर बाहर निकल गए और घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजन और ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे और बालक को दल्लीराजहरा के एक निजी अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। कक्षा चौथी में पढ़ने वाले मासूम की मौत से गांव में मातम पसर गया है।
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने दोपहर 3 बजे के बाद मानपुर तिराहे पर चक्काजाम कर दिया। बालोद एवं दल्लीराजहरा से आने वाले वाहन रुक गए। यात्रियों को पैदल ही जाना पड़ा। चक्कजाम की खबर मिलते ही सीएसपी राजहरा डॉ. चित्रा वर्मा, टीआई नवीन कुमार बोरकर, बिजली विभाग के जेई सुनील ठाकुर एवं नायब तहसीलदार प्रशांत वर्मा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीण मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी, लापरवाह बिजली कर्मी पर कार्रवाई एवं मुआवजा राशि देने की मांग कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बालोद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग