Tragic Accident: करंट लगने से 3 कबड्डी खिलाड़ियों की मौत, कई गंभीर… जानिए कैसे हुआ दिल दहला देने वाला हादसा?

Tragic Accident: कोंडागांव जिले के बड़ेराजपुर ब्लॉक के ग्राम रावसवाही में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। रात्रिकालीन कबड्डी मैच के दौरान आंधी-तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि जश्न का माहौल मातम में बदल गया। अचानक आई तेज हवाओं से मैदान में लगा टेंट उड़कर पास से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन से टकरा गया। इसके बाद पूरे मैदान में करंट फैल गया और वहां मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए।
इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान सतीश नेताम (ग्राम जिड़ीह), श्यामलाल नेताम (पाण्डेपारा) और सुनील शोरी के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़े और घायलों को तत्काल विश्रामपुरी अस्पताल पहुंचाया।
घायलों में शिवम दास (16 वर्ष, बांसकोट) और सुविलाल मरकाम (25 वर्ष, रावसवाही) शामिल हैं। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। तीसरे घायल का इलाज भी अस्पताल में जारी है।
घटना की जानकारी मिलते ही जिला भाजपा अध्यक्ष सेवक राम नेताम, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। वहीं पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मैदान में बिजली लाइन के ठीक नीचे टेंट लगाया गया था, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। पुलिस ने आयोजकों से पूछताछ शुरू कर दी है और लापरवाही की जांच की जा रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि आयोजन से पहले बिजली विभाग या प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए बिजली लाइन के नीचे किसी भी तरह के आयोजन पर सख्त रोक लगाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गांव में इस हादसे के बाद शोक की लहर है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरा क्षेत्र इस घटना से स्तब्ध है और लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं।