Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोंडागांव

Tragic Accident: करंट लगने से 3 कबड्डी खिलाड़ियों की मौत, कई गंभीर… जानिए कैसे हुआ दिल दहला देने वाला हादसा?

Tragic Accident: कोंडागांव जिले के बड़ेराजपुर ब्लॉक के ग्राम रावसवाही में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। रात्रिकालीन कबड्डी मैच के दौरान आंधी-तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि जश्न का माहौल मातम में बदल गया।

कोंडागांव

Khyati Parihar

Sep 21, 2025

मौत (Photo Patrika)
मौत (Photo Patrika)

Tragic Accident: कोंडागांव जिले के बड़ेराजपुर ब्लॉक के ग्राम रावसवाही में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। रात्रिकालीन कबड्डी मैच के दौरान आंधी-तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि जश्न का माहौल मातम में बदल गया। अचानक आई तेज हवाओं से मैदान में लगा टेंट उड़कर पास से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन से टकरा गया। इसके बाद पूरे मैदान में करंट फैल गया और वहां मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए।

इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान सतीश नेताम (ग्राम जिड़ीह), श्यामलाल नेताम (पाण्डेपारा) और सुनील शोरी के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़े और घायलों को तत्काल विश्रामपुरी अस्पताल पहुंचाया।

ये भी पढ़ें

कोल इंडिया का बड़ा फैसला: दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को अब 25 लाख रुपए मिलेगी अनुग्रह राशि, जानें कब लागू होगा आदेश
कोरबा
coal mine (Representational Photo)

घायलों के नाम

घायलों में शिवम दास (16 वर्ष, बांसकोट) और सुविलाल मरकाम (25 वर्ष, रावसवाही) शामिल हैं। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। तीसरे घायल का इलाज भी अस्पताल में जारी है।

बिजली लाइन के नीचे लगाया टेंट

घटना की जानकारी मिलते ही जिला भाजपा अध्यक्ष सेवक राम नेताम, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। वहीं पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मैदान में बिजली लाइन के ठीक नीचे टेंट लगाया गया था, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। पुलिस ने आयोजकों से पूछताछ शुरू कर दी है और लापरवाही की जांच की जा रही है।

गांव में मातम का माहौल

ग्रामीणों का कहना है कि आयोजन से पहले बिजली विभाग या प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए बिजली लाइन के नीचे किसी भी तरह के आयोजन पर सख्त रोक लगाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गांव में इस हादसे के बाद शोक की लहर है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरा क्षेत्र इस घटना से स्तब्ध है और लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Huge road accident: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार ससुर-दामाद की मौत, दोनों का फट गया सिर, खून से लाल हो गई सडक़
बलरामपुर
Huge road accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 12:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Tragic Accident: करंट लगने से 3 कबड्डी खिलाड़ियों की मौत, कई गंभीर… जानिए कैसे हुआ दिल दहला देने वाला हादसा?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.