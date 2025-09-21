Tragic Accident: करंट लगने से 3 कबड्डी खिलाड़ियों की मौत, कई गंभीर… जानिए कैसे हुआ दिल दहला देने वाला हादसा?

ग्रामीणों का कहना है कि आयोजन से पहले बिजली विभाग या प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए बिजली लाइन के नीचे किसी भी तरह के आयोजन पर सख्त रोक लगाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गांव में इस हादसे के बाद शोक की लहर है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरा क्षेत्र इस घटना से स्तब्ध है और लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं।