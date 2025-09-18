Huge road accident: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार ससुर-दामाद की मौत, दोनों का फट गया सिर, खून से लाल हो गई सडक़

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर चौकी अंतर्गत अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर मोरन चौक के पास गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार ससुर-दामाद को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों के सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत (Huge road accident) हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। इधर बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। बाद में सूरजपुर जिले के चंदौरा पुलिस ने ट्रक समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया।