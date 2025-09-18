Huge road accident: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार ससुर-दामाद की मौत, दोनों का फट गया सिर, खून से लाल हो गई सडक़

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर चौकी अंतर्गत अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर मोरन चौक के पास गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार ससुर-दामाद को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों के सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत (Huge road accident) हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। इधर बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। बाद में सूरजपुर जिले के चंदौरा पुलिस ने ट्रक समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर चौकी अंतर्गत ग्राम इंजानी निवासी संतोष पटेल 50 वर्ष व उसका ससुर गिरजा शंकर पटेल 65 वर्ष गुरुवार की दोपहर बाइक पर सवार (Huge road accident) होकर वाड्रफनगर जा रहे थे। वे अंबिकापुर-वाराणसी मुख्य मार्ग पर मोरन चौक से वाड्रफनगर की ओर मुड़े थे।
दोनों चौक से करीब 2 किलोमीटर आगे बस्ती के पास पहुंचे ही थे कि बनारस की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक क्रमांक यूपी 44 एटी-0659 ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सिर के बल सडक़ पर जा गिरे। इससे उनका सिर फट गया और सडक़ खून से लाल हो गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत (Huge road accident) हो गई।
हादसे (Huge road accident) के बाद ट्रक का चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। इधर सूचना मिलते ही वाड्रफनगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मृतकों की शिनाख्त की। पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना देने के बाद ससुर-दामाद का शव वाड्रफनगर हॉस्पिटल पहुंचाया। बाद में सूरजपुर जिले के चंदौरा पुलिस ने ट्रक समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया।
अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर लगातार सडक़ हादसे (Huge road accident) हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सडक़ अच्छी होने की वजह से भारी व मालवाहक वाहन काफी तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं, इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं।
सडक़ हादसों को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वाड्रफनगर चौकी प्रभारी ने बताया कि हादसे के बाद फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।