छत्तीसगढ़ की ये सड़कें बनीं मौत का जाल, अज्ञात वाहन की ठोकर से 2 युवकों की मौत, 262 दिन में 127 की गई जान

ट्रैफिक पुलिस की चालानी कार्रवाई के बाद भी धमतरी जिले में हिट एंड रन के मामले बढ़ रहे हैं। भखारा से रायपुर रोड में सबसे ज्यादा ऐसे मामले आ रहे। पिछले दिनों एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे ट्रक ड्राइवर को जबरदस्त ठोकर मार दी। ट्रक ड्राइवर 10 फीट ऊपर उछलने के बाद जमीन पर गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना भी इसी रोड में हुई। तीसरी घटना सितंबर माह में सांकरा और अरसीकन्हार के बीच हुई। पुलिस एक भी आरोपी को नहीं ढूंढ पाई है।