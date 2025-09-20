छत्तीसगढ़ की ये सड़कें बनीं मौत का जाल, अज्ञात वाहन की ठोकर से 2 युवकों की मौत, 262 दिन में 127 की गई जान

Road Accident: धमतरी जिले में सड़क दुर्घटना का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादातर दुर्घटनाओं में ओवर स्पीड, लापरवाही, नशा कारण साबित हो रहा है।
बीती रात भखारा थाना अंतर्गत गुजरा स्थित एक पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन ने ठोकर मारकर दी। हिट एंड रन के इस मामले में अब तक आरोपी वाहन चालक की पहचान नहीं हो पाई है। इस घटना में बाइक सवार दरगहन निवासी बलराज पटेल (19) पिता स्व. रनजीत पटेल और पोखन यादव (30) पिता गंगाराम यादव की मौत हो गई।
एक अन्य घटना में मेचका थाना अंतर्गत मांदागिरी निवासी एक व्यक्ति अपनी छोटी बेटी के साथ बाइक में सवार होकर हास्पिटल से घर लौट रहा था। सांकरा और अरसीकन्हार के बीच तेज रतार कार ने टक्कर मार दी। इस घटना में पिता सुरेन्द्र ध्रुव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज नगरी अस्पताल में जारी है।
1 जनवरी 2025 से जुलाई-2025 तक धमतरी जिले में 186 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इसमें 111 लोगों की मौत और 236 लोग घायल हुए। अगस्त महीने के 30 दिन में ही 44 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इसमें 10 लोगों की मौत और 31 लोग घायल हुए हैं। इस तरह 1 जनवरी से अब तक 280 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 120 लोगों की जान गई। वहीं 203 लोग घायल हुए हैं।
ट्रैफिक पुलिस की चालानी कार्रवाई के बाद भी धमतरी जिले में हिट एंड रन के मामले बढ़ रहे हैं। भखारा से रायपुर रोड में सबसे ज्यादा ऐसे मामले आ रहे। पिछले दिनों एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे ट्रक ड्राइवर को जबरदस्त ठोकर मार दी। ट्रक ड्राइवर 10 फीट ऊपर उछलने के बाद जमीन पर गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना भी इसी रोड में हुई। तीसरी घटना सितंबर माह में सांकरा और अरसीकन्हार के बीच हुई। पुलिस एक भी आरोपी को नहीं ढूंढ पाई है।
1 जनवरी से लेकर अब तक हुए अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में वाहन चालकों के सिर में गहरी चोट लगने तथा अधिक मात्रा में खून बहने से मौत हुई है। यदि हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता तो शायद अनेक घायलों की जान बच सकती थी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। यदि सख्ती से इसका पालन कराया जाए, तो सड़क दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा कम हो सकता है।
यातायात पुलिस द्वारा लापरवाह वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इधर वाहन चालकों की लापरवाही लगातार जारी है। यातायात पुलिस ने 1 जनवरी से 31 अगस्त 2025 तक 11, 465 प्रकरणों में 6533200 समन शुल्क वसूला गया है। इसमें से 3346 प्रकरण को न्यायायल में पेश किया गया। न्यायालय ने 34 लाख 31 हजार 600 रूपए का अर्थदंड लगाया। वहीं 14811 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई।
जिले में अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही और नशापान के कारण हो रही है। वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। 3 हजार से अधिक प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मोनिका मरावी, डीएसपी ट्रैफिक शाखा, धमतरी
केस-1: जिले में अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही और नशापान के कारण हो रही है। वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। 3 हजार से अधिक प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मोनिका मरावी, डीएसपी ट्रैफिक शाखा, धमतरी
केस-2: 8 सितंबर 2025 को दुगली के पास तेज रफ्तार बाइक ने कोलियारी निवासी जगदीशराम ध्रुव (65) को ठोकर मारकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।