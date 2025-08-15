CG Weather Update: दुर्ग में आज मौसम रहेगा सुहाना, बादलों संग बरसात की उम्मीद

वहीं शुक्रवार को भी दिनभर बादल छाए रहेंगे और शाम को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। काफी लंबे अंतराल के बाद आखिरकार दुर्ग जिले में मानसून एक बार फिर एक्टिव होता दिख रहा है। फिलहाल, मौसम विभाग ने दुर्ग जिला को येलो अलर्ट में रखा है।इसमें अगले तीन दिन 30 से 40 किमी. प्रतिघंटा की रतार से हवा चलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को जिले में मध्यम बारिश का आंकलन किया गया है।