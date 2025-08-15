Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG Weather Update: दुर्ग में आज मौसम रहेगा सुहाना, बादलों संग बरसात की उम्मीद

CG Weather Update: भिलाई जिले में बुधवार की रात को करीब आधा घंटा की बारिश के बाद दुर्ग जिले में गुरुवार को तेज उमस से थोड़ी राहत मिली। करीब 20 दिन बाद यह अच्छी बारिश हुई।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 15, 2025

CG Weather Update: दुर्ग में आज मौसम रहेगा सुहाना, बादलों संग बरसात की उम्मीद(photo-patrika)
CG Weather Update: दुर्ग में आज मौसम रहेगा सुहाना, बादलों संग बरसात की उम्मीद(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में बुधवार की रात को करीब आधा घंटा की बारिश के बाद दुर्ग जिले में गुरुवार को तेज उमस से थोड़ी राहत मिली। करीब 20 दिन बाद यह अच्छी बारिश हुई। जिसमें दुर्ग जिले में थोड़ी ही सही लेकिन तेज बरसात हुई। इससे गुरुवार को दिन के तापमान में दो डिग्री की गिरावट आ गई।

बुधवार रात को हुई बारिश से मिली राहत

अधिकतम तापमान 35.2डिग्री से घटकर 32.6 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसी तरह न्यूनतम तापमान औसत से 3.4 डिग्री की गिरावट के बाद 20.8 डिग्री दर्ज किया गया। रात में हुई बरसात में करीब 46 मिमी. बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, अगले दो-तीन दिनों में दुर्ग जिले में रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

दुर्ग में दिनभर छाए रहेंगे बादल

वहीं शुक्रवार को भी दिनभर बादल छाए रहेंगे और शाम को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। काफी लंबे अंतराल के बाद आखिरकार दुर्ग जिले में मानसून एक बार फिर एक्टिव होता दिख रहा है। फिलहाल, मौसम विभाग ने दुर्ग जिला को येलो अलर्ट में रखा है।इसमें अगले तीन दिन 30 से 40 किमी. प्रतिघंटा की रतार से हवा चलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को जिले में मध्यम बारिश का आंकलन किया गया है।

Updated on:

15 Aug 2025 12:13 pm

Published on:

15 Aug 2025 12:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Weather Update: दुर्ग में आज मौसम रहेगा सुहाना, बादलों संग बरसात की उम्मीद

