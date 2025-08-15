CG News: नवा रायपुर में स्टंटबाजी पड़ी भारी, पुलिस ने 9 बाइकर्स को भेजा जेल

CG News: नवा रायपुर की सडकों पर स्टंटबाजी करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना युवकों को महंगा पड़ा। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से नवा रायपुर में कुछ युवकों द्वारा स्टंट करते हुए तेज रफ्तार से बाइक चलाने की शिकायत मिल रही थी।