रायपुर

CG News: नवा रायपुर में स्टंटबाजी पड़ी भारी, पुलिस ने 9 बाइकर्स को भेजा जेल

CG News: नवा रायपुर में कुछ युवकों द्वारा स्टंट करते हुए तेज रफ्तार से बाइक चलाने की शिकायत मिल रही थी। सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे। पुलिस ने स्टंट करने वालों की तलाश शुरू की

रायपुर

Love Sonkar

Aug 15, 2025

CG News: नवा रायपुर में स्टंटबाजी पड़ी भारी, पुलिस ने 9 बाइकर्स को भेजा जेल
जेल (Photo source- Patrika)

CG News: नवा रायपुर की सडकों पर स्टंटबाजी करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना युवकों को महंगा पड़ा। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से नवा रायपुर में कुछ युवकों द्वारा स्टंट करते हुए तेज रफ्तार से बाइक चलाने की शिकायत मिल रही थी।

सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे। पुलिस ने स्टंट करने वालों की तलाश शुरू की। 15 अगस्त को भी कुछ बाइकर्स स्टंटबाजी करने के लिए इकट्ठा हुए थे।

इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से सागर भारती, शेखर निषाद, दानिश कुरैशी, मुकेश चंद्राकर, विशाल चंद्रवंशी उर्फ़ विक्की, एवज देवांगन उर्फ़ एजे, तुषार निषाद, रवि बैरागी और टिकेश्वर साहू को पकड़ा गया। उनकी बाइक जब्त कर ली गई। आरोपियों के खिलाफ मंदिरहसौद थाने में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

15 Aug 2025 11:12 am

15 Aug 2025 11:08 am

