CG Crime: चुनरी यात्रा के दौरान बवाल, चार युवकों पर खंजर से हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार

चुनरी यात्रा के दौरान बवाल (Photo Patrika)
CG Crime: भिलाई छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत चुनरी यात्रा के दौरान हुए विवाद में खंजर से हमला करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी शानू खान, मोहम्मद शाहिल खान उर्फ सोनू, मोहम्मद रहीम राइन उर्फ बाबू और एक नाबालिग के खिलाफ प्राणघातक हमला करने का प्रकरण दर्ज किया है।
छावनी सीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि शनिवार शाम को कैंप-1 चटाई क्वार्टर क्षेत्र से चुनरी यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान दो युवकों में किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ। जिसे वहां मौजूद लोगों ने शांत करा दिया। इसी बीच सोनू खान (24 वर्ष) मौके पर पहुंचा और वहीं खड़े मुकेश सोनकर से बहस करने लगा।
बहस बढ़ते देख सोनू का भाई शानू खान (23 वर्ष) भी वहां पहुंच गया। उसने गाली गलौज कर अपने पास रखे चाकू को निकाल लिया। शानू, सोनू, एक नाबालिग और रहीम राइन उग्र हो गए। मौके पर मौजूद युवकों पर हमला कर दिया।
इस हमले में मुकेश सोनकर, उमेश, आकाश और कमल सोनकर समेत अन्य घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। दूसरे दिन सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ धारा 109, 294, 115, 3,5(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की।
सूचना मिलने पर छावनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। सीएसपी, टीआई और थाना की टीम मिलकर मामले को शांत कराया। पुलिस की टीम ने दबिश देकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
