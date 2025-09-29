CG Crime: चुनरी यात्रा के दौरान बवाल, चार युवकों पर खंजर से हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार

छावनी सीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि शनिवार शाम को कैंप-1 चटाई क्वार्टर क्षेत्र से चुनरी यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान दो युवकों में किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ। जिसे वहां मौजूद लोगों ने शांत करा दिया। इसी बीच सोनू खान (24 वर्ष) मौके पर पहुंचा और वहीं खड़े मुकेश सोनकर से बहस करने लगा।