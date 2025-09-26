CG News: छत्तीसगढ़ की बेटी उमा स्टेनोग्राफी परीक्षा में पूरे देश में आई प्रथम, पीएम मोदी 2 अक्टूबर को करेंगे सम्मानित

इस सूची में उमा ने छत्तीसगढ़ से जगह बनाई है। इस सूची में स्थान बनाने वाली इकलौती प्रशिक्षणार्थी हैं और अपने ट्रेड में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उमा सहित इन 35 छात्रों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित चौथे कौशल दीक्षांत समारोह में सम्मानित करेंगे। उमा ने अपनी सफलता का श्रेय कौशल विकास के प्रति समर्पण और उन्नत प्रशिक्षण को दिया है।