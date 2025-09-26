CG News: छत्तीसगढ़ की बेटी उमा स्टेनोग्राफी परीक्षा में पूरे देश में आई प्रथम, पीएम मोदी 2 अक्टूबर को करेंगे सम्मानित

Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG News: छत्तीसगढ़ की बेटी उमा स्टेनोग्राफी परीक्षा में पूरे देश में आई प्रथम, पीएम मोदी 2 अक्टूबर को करेंगे सम्मानित

CG News: 35 छात्रों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित चौथे कौशल दीक्षांत समारोह में सम्मानित करेंगे। उमा ने अपनी सफलता का श्रेय कौशल विकास के प्रति समर्पण और उन्नत प्रशिक्षण को दिया है।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 26, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ की बेटी ने स्टेनोग्राफी परीक्षा में पूरे देश में आई प्रथम, पीएम मोदी 2 अक्टूबर को करेंगे सम्मानित
छत्तीसगढ़ की बेटी उमा (Photo Patrika )

CG News: महिला आईटीआई भिलाई की स्टेनोग्राफी एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टेंट हिन्दी ट्रेड की प्रशिक्षणार्थी उमा ने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षा में देश में प्रथम हासिल किया है। भारत के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा 24 सितंबर को विभिन्न ट्रेड्स में प्रथम स्थान पाने वाले 35 प्रशिक्षणार्थियों की सूची जारी की है।

इस सूची में उमा ने छत्तीसगढ़ से जगह बनाई है। इस सूची में स्थान बनाने वाली इकलौती प्रशिक्षणार्थी हैं और अपने ट्रेड में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उमा सहित इन 35 छात्रों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित चौथे कौशल दीक्षांत समारोह में सम्मानित करेंगे। उमा ने अपनी सफलता का श्रेय कौशल विकास के प्रति समर्पण और उन्नत प्रशिक्षण को दिया है।

छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है।

युवाओं में कौशल विकास प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

रोजगार एवं प्रशिक्षण के संचालक विजय दयाराम, संयुक्त संचालक आरबी तिवारी और संस्था के प्राचार्य टीके सातपुते ने उमा को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

Published on:

26 Sept 2025 01:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: छत्तीसगढ़ की बेटी उमा स्टेनोग्राफी परीक्षा में पूरे देश में आई प्रथम, पीएम मोदी 2 अक्टूबर को करेंगे सम्मानित

