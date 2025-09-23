CG News: छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनकर तैयार, आज होगा लोकार्पण

CG News: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के मरोदा जलाशय करीब 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एनएसपीसीएल यहां 15 मेगावाट की क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार कर रहा है। पांच मेगावाट सोलर प्लांट का काम पूरा हो चुका है। इसका लोकार्पण मंगलवार को किया जाएगा। भिलाई में छत्तीसगढ़ की फ्लोटिंग सोलर प्लांट की पहली परियोजना है। यानी यह प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। जल, जीवन और उजाला : पानी पर तैरते सोलर पैनल, इस्पात नगरी को देंगे हरित ऊर्जा का नया आधार