CG News: छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनकर तैयार, आज होगा लोकार्पण

CG News: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के मरोदा जलाशय करीब 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एनएसपीसीएल यहां 15 मेगावाट की क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार कर रहा है। पांच मेगावाट सोलर प्लांट का काम पूरा हो चुका है। इसका लोकार्पण मंगलवार को किया जाएगा। भिलाई में छत्तीसगढ़ की फ्लोटिंग सोलर प्लांट की पहली परियोजना है। यानी यह प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। जल, जीवन और उजाला : पानी पर तैरते सोलर पैनल, इस्पात नगरी को देंगे हरित ऊर्जा का नया आधार
यह परियोजना 400 एकड़ में पूरी होनी है। जिसमें से अभी 80 एकड़ में 5 मेगावाट का प्लांट बनकर तैयार हुआ है। बीएसपी प्रबंधन सोलर एनर्जी से 2023-24 के दौरान 1,57,610 यूनिट बिजली का उत्पादन किया। इससे सेल-बीएसपी को माह में 10,71,751 रुपए मिल रहा है। उत्पादित बिजली को ग्रिड में दे दिया जाता है।
बीएसपी मरोदा-1 जलाशय में 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित कर रहा है। इस परियोजना का क्रियान्वयन एनटीपीसी-सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, एनएसपीसीएल के माध्यम से किया जा रहा है। 5 मेगावाट का काम पूरा होने के बाद अब इसके अलावा 10 मेगावाट की क्षमता के जलाशय में तैरता सोलर प्लांट का काम तेजी से किया जा रहा है।