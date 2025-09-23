Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

CG News: छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनकर तैयार, आज होगा लोकार्पण

CG News: पांच मेगावाट सोलर प्लांट का काम पूरा हो चुका है। इसका लोकार्पण मंगलवार को किया जाएगा। भिलाई में छत्तीसगढ़ की फ्लोटिंग सोलर प्लांट की पहली परियोजना है।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 23, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनकर तैयार, आज होगा लोकार्पण
छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट (photo Patrika)

CG News: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के मरोदा जलाशय करीब 2.1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एनएसपीसीएल यहां 15 मेगावाट की क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार कर रहा है। पांच मेगावाट सोलर प्लांट का काम पूरा हो चुका है। इसका लोकार्पण मंगलवार को किया जाएगा। भिलाई में छत्तीसगढ़ की फ्लोटिंग सोलर प्लांट की पहली परियोजना है। यानी यह प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। जल, जीवन और उजाला : पानी पर तैरते सोलर पैनल, इस्पात नगरी को देंगे हरित ऊर्जा का नया आधार

यह परियोजना 400 एकड़ में पूरी होनी है। जिसमें से अभी 80 एकड़ में 5 मेगावाट का प्लांट बनकर तैयार हुआ है। बीएसपी प्रबंधन सोलर एनर्जी से 2023-24 के दौरान 1,57,610 यूनिट बिजली का उत्पादन किया। इससे सेल-बीएसपी को माह में 10,71,751 रुपए मिल रहा है। उत्पादित बिजली को ग्रिड में दे दिया जाता है।

बीएसपी मरोदा-1 जलाशय में 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित कर रहा है। इस परियोजना का क्रियान्वयन एनटीपीसी-सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, एनएसपीसीएल के माध्यम से किया जा रहा है। 5 मेगावाट का काम पूरा होने के बाद अब इसके अलावा 10 मेगावाट की क्षमता के जलाशय में तैरता सोलर प्लांट का काम तेजी से किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 11:13 am

Published on:

23 Sept 2025 11:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनकर तैयार, आज होगा लोकार्पण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.