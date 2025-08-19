भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम, अब सरकारी दफ्तरों के सारे काम होंगे ऑनलाइन, CM साय ने की ये बड़ी घोषणा

मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना व किसानों धान खरीदी समेत अपनी सरकार की अन्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, 1,460 ग्रामों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से पंचायत अब सारा दस्तावेज प्रमाण पत्र वहां मुहैया करवा रहे हैं। वहां बैंकिंग सुविधा भी दी जा रही है। अगले 6 माह में 5 हजार पंचायतों को अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ा जाएगा। अप्रैल 2026 में पंचायती राज दिवस होगा, तब तक जितने भी ग्राम पंचायत हैं छत्तीसगढ़ में उन सभी में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुल जाएगा। ग्रामीणों को बैंक नहीं जाना पड़ेगा।