Cold Wave Alert: ठंड ने पकड़ी रफ्तार! अगले तीन दिन में और गिरेगा तापमान, दिसंबर तक 10 डिग्री पहुंचने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की और गिरावट आ सकती है। अनुमान है कि दिसंबर तक पारा 10 डिग्री या उससे नीचे जा सकता है। शुक्रवार की तुलना में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। जहां शुक्रवार रात को 16.2 डिग्री, वहीं शनिवार को 14 डिग्री रहा। विभाग ने अगले सात दिनों के लिए वेदर फोरकास्ट जारी करते हुए कहा है कि न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री और अधिकतम 28 से 30 डिग्री के बीच रहेगा।