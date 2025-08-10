Crime News: पिता को थप्पड़ मारने का बदला लेने 2 युवकों की हत्या, आरोपी बेटा गिरफ्तार

Crime News: रक्षाबंधन से एक दिन पहले नेवई थाना क्षेत्र में एक युवक ने चाकू से हमला कर मोहल्ले के ही दो युवकों की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। तलाश कर पुलिस ने आरोपी निखिल भारती को गिरतार कर लिया। चाकू के हमले से एक युवक गौरव कोसरिया की मौके पर ही मौत हो गई थी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चिंतामणी साहू को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां उसने भी दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी विजय अग्रवाल, एएसपी सुखनंदन राठौर और सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी मौके पर पहुंचे। नेवई थाना प्रभारी कमलसिंह सेंगर ने बताया कि घटना शनिवार रात करीब पौने 10 बजे नेवई बस्ती की है। आरोपी निखिल भारती (21 वर्ष) हार्डवेयर दुकान में काम करता है।
उसके पिता वेद भारती से चिंतामणी साहू उर्फ डब्बू (21) से शराब को लेकर विवाद हुआ था। जिस पर वेद भारती को चिंतामणि ने थप्पड़ मार दिया था। इसकी जानकारी वेदभारती के पुत्र निखिल को हुई। जिससे वह बेहद नाराज हो गया और मन में रंजिश रख लिया। शनिवार की रात करीब पौने 10 बजे निखिल बस्ती के पास दशहरा मंच के पास गया था, जहां उसे चिंतामणी साहू और गौरव कोसरिया मिले। दोनों शराब के नशे में थे।
पुलिस ने बताया कि निखिल ने चिंतामणी से पूछा कि उसके पिता वेद भारती को थप्पड़ क्यों मारा। चिंतामणी साहू रंगदारी दिखाते हुए विवाद करने लगा। उस समय गौरव काफी दूर था। निखिल जैसे ही चिंतामणी पर चाकू से हमला कर भागा, गौरव कोसरिया (22) ने उसे देख लिया और रोकने की कोशिश करने लगा। निखिल ने उसी चाकू से गौरव कोसरिया पर भी ताबड़तोड़ वार कर दिया।
Crime News: गौरव के सीने में चाकू लगने से वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। उसकी मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चिंतामणी को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां करीब 2 घंटे तक इलाज चला, पर उसकी जान नहीं बची। पुलिस ने बताया कि चिंतामणी का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और वह पहले नाबालिग रहते हुए हत्या के एक मामले में जेल जा चुका था। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि मृतकों के परिजनों में गुस्सा और शोक व्याप्त है।