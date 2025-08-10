Crime News: पिता को थप्पड़ मारने का बदला लेने 2 युवकों की हत्या, आरोपी बेटा गिरफ्तार

Crime News: गौरव के सीने में चाकू लगने से वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। उसकी मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चिंतामणी को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां करीब 2 घंटे तक इलाज चला, पर उसकी जान नहीं बची। पुलिस ने बताया कि चिंतामणी का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और वह पहले नाबालिग रहते हुए हत्या के एक मामले में जेल जा चुका था। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि मृतकों के परिजनों में गुस्सा और शोक व्याप्त है।