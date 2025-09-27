CG News: हेमचंद विवि में टीचर्स वेलफेयर के नाम पर करोड़ों काटे, न प्रोफेसरों को फायदा न छात्रों को

इस फंड से प्रोफेसरों के लिए उन्नयन के कार्य करने होते हैं। यदि प्रोफेसरों को रुपए की आपात जरूरत पड़ जाए तो टीबीएफ फंड से राशि दी जा सकती है, लेकिन हेमचंद विवि ने स्थापना से अब तक किसी भी प्रोफेसर को इस फंड का लाभ नहीं दिया। विवि ने कभी भी इसके लिए कॉलेजों को कोई सूचना जारी ही नहीं की। जबकि विवि १० साल से संचालित हो रहा है।