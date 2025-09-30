Navratri 2025: सत्तीचौरा दुर्गा मंदिर में नवरात्रि पर रोज होती हैं बेटियों की पूजा, आज 56 भोग, फलों से सजेगा मंदिर

Navratri 2025: नवरात्रि पर देवी मंदिरों में देवी प्रतिमाओं की पूजा की जाती है, लेकिन दुर्ग में ऐसा भी मंदिर है, जहां देवी माता के साथ हर दिन बेटियों की भी पूजा की जाती है। सत्ती चौरा स्थित दुर्गा मंदिर में बेटियां की पूजा के साथ उन्हें भोज भी कराया जाता है और रक्षा के संकल्प के साथ उन्हें शिक्षण सामग्री भी भेंट किया जाता है। विशेषकर अष्टमी के दिन 56 भोग सजाया जाता है और इसके बाद 3000 से अधिक बेटियों को भोज कराया जाता है। यह परंपरा सालों से चली आ रही है।