DJ Ban Demand: तेज आवाज डीजे पर बैन की मांग, जनदर्शन में शिवसेना ने कलेक्टर को सौंपा पत्र, बताई ये बड़ी वजह

उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी व दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बजाए जाने वाले डीजे में बड़ों के साथ छोटे बच्चे भीड़ में नाचने लगते हैं। इससे जान का खतरा बना रहता है। शहरों में तंग गलियों में विशेष मौकों पर आए दिन 1 से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर तेज आवाज में डीजे साउंड सिस्टम बजते सुना जा सकता है। 1 से 5 साल के बच्चे डीजे के आसपास से गुजरने से ध्वनि प्रदूषण से सबसे अधिक खतरा दूधमूहें बच्चों को है।