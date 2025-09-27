Patrika LogoSwitch to English

Indian Railway: 18 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं सुधरा रेलवे स्टेशन, टपक रहा पानी लिकेज से यात्री हो रहे हैं परेशान

Indian Railway: पावर हाउस रेलवे स्टेशन में पांच प्लेटफार्म है। राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से स्टेशन में प्रवेश करने पर शुरू में ही पक्के छत के बीम से पानी सीपेज होकर टपक रहा है।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 27, 2025

Indian Railway: 18 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं सुधरा रेलवे स्टेशन, टपक रहा पानी लिकेज से यात्री हो रहे हैं परेशान
पावर हाउस रेलवे स्टेशन (Photo Patrika)

Indian Railway: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पावर हाउस रेलवे स्टेशन का 18 करोड़ की लागत से विस्तार और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यात्रियों को यहां आने वाले समय में नई सुविधाएं मिलने लगेंगी। यह कार्य अप्रैल तक पूरा हो जाना था, लेकिन अब तक अधूरा है। इसे पूरा होने में अभी और समय लगेगा। वहीं जो काम हो चुका है, उसमें प्लेटफॉर्म से गुजरने में मुसाफिरों को बारिश का पानी टपकने और सीपेज की शिकायत सामने आ रही है।

पावर हाउस रेलवे स्टेशन में पांच प्लेटफार्म है। राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से स्टेशन में प्रवेश करने पर शुरू में ही पक्के छत के बीम से पानी सीपेज होकर टपक रहा है। इसी तरह से स्टेशन में बैठने के स्थान पर प्लेटफॉर्म के छत से पानी टपक रहा है।

होना है यह काम

बीएसपी टाउनशिप व पावर हाउस दोनों ही और प्रवेश व निकासी द्वार का निर्माण व पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। योजना के तहत यहां दो एस्केलेटर व तीन लिफ्ट का प्रस्ताव है। यह कार्य जारी है। बिजली की व्यवस्था के लिए सोलर पैनल, प्रकाश व्यवस्था के लिए दोनों प्रवेश द्वार की ओर हाई मास्ट सोलर लैंप भी लगाया जाएगा। बुकिंग कार्यालय का भी यहां पर विस्तार किया जाएगा, बिल्डिंग सामने बना है। टाउनशिप की ओर स्टेशन में एक नए भवन का निर्माण किए हैं, जिसे बुकिंग काउंटर खोला जाएगा।

ए स्टेशन के पूर्व व पश्चिम दोनों ही और फुटओवर ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। स्टेशन में सर्व सुविधायुक्त एसी प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया है। आधुनिक सुविधाओं वाले शौचालय का भी निर्माण यहां पर किया गया है। स्टेशन के प्लेटफार्म का पहले भी विस्तार कर करीब 600 मीटर लंबा किया गया, इससे 22 कोच वाली ट्रेन आसानी से रख सकें। टाउनशिप की ओर एक आकर्षक कांकोर (गलियारा) भी बनाया गया है। इससे यात्री फुटओवर ब्रिज तक पहुंच सके।

27 Sept 2025

27 Sept 2025 01:59 pm

Published on:

27 Sept 2025 01:58 pm

Indian Railway: 18 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं सुधरा रेलवे स्टेशन, टपक रहा पानी लिकेज से यात्री हो रहे हैं परेशान

