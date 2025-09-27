Indian Railway: 18 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं सुधरा रेलवे स्टेशन, टपक रहा पानी लिकेज से यात्री हो रहे हैं परेशान

बीएसपी टाउनशिप व पावर हाउस दोनों ही और प्रवेश व निकासी द्वार का निर्माण व पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। योजना के तहत यहां दो एस्केलेटर व तीन लिफ्ट का प्रस्ताव है। यह कार्य जारी है। बिजली की व्यवस्था के लिए सोलर पैनल, प्रकाश व्यवस्था के लिए दोनों प्रवेश द्वार की ओर हाई मास्ट सोलर लैंप भी लगाया जाएगा। बुकिंग कार्यालय का भी यहां पर विस्तार किया जाएगा, बिल्डिंग सामने बना है। टाउनशिप की ओर स्टेशन में एक नए भवन का निर्माण किए हैं, जिसे बुकिंग काउंटर खोला जाएगा।