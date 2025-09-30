Diarrhea in CG: भिलाई में डायरिया का कहर, 6 दिन में 4 लोगों की मौत, पहले भी दो भाइयों की जा चुकी है जान

राजेंद्र प्रसाद नगर, वार्ड 51 में 1 साल के बालक को उल्टी दस्त के बाद परिजन निजी अस्पताल ले गए। इसी तरह से एक महिला बिजली रात्रे 58 साल को खुर्सीपार सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहां से सिविल हॉस्पिटल, सुपेला में दाखिल किया गया है। इसके अलावा योगिता सोनवानी 15 साल, शेखर सोनवानी 19 साल भी डायरिया से पीड़ित है। इन लोगों को घर पर दवाई दी गई। दोनों ही निगम के नल से पानी लेकर उपयोग करते हैं। नगर निगम भिलाई और स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने में जुटी है। उल्टी दस्त से मौत होने के बाद भी, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मौत की वजह डायरिया नहीं है।