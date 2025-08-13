Diwali Bonus: 27 हजार ठेका मजदूरों ने की त्योहार से पहले बोनस देने की मांग, कहा- हर बार होता है भेदभाव

Diwali Bonus: भिलाई इस्पात संयंत्र के करीब 27 हजार मजदूरों को त्योहार से पहले बोनस दिया जाए। यह मांग हर मजदूर कर रहा है। प्रबंधन तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। नियमित कर्मचारी और उनके नेता अपने बोनस को लेकर मंथन कर रहे हैं। ठेका मजदूरों के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। (CG News ) मजदूरों की मांग है कि कम-से-कम दीपावली से एक सप्ताह पहले उनके खातों में बोनस की राशि पहुंच जाए। ठेका श्रमिक इस वर्ष बोनस को लेकर आंदोलन करने की तैयारी में है। इस मामले में श्रमिक नेता भी उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं।