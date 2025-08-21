छत्तीसगढ़ के युवाओं के इशारों पर दौड़ रही अमेरिका-जापान में ड्राइवरलेस कारें, कैसे मिला काम? आइए यहां जानें सबकुछ

एडास सिस्टम एल्गोरिदम पर काम करता है। यदि सेल्फ ड्राइविंग कार को ऑटो पार्क होना है तो पहले सिस्टम को पार्किंग का पूरा मॉड्यूल समझाना होगा। जैसे पार्किंग का यलो बॉक्स, पहले से खड़ी कारें पार्किंग की लंबाई-चौड़ाई सब कुछ पहले से फीड रहेगा। यानी पार्किंग की कमांड देते ही कार का सीपीयू माइक्रो सेकंड में ही इमेज को याद कर लेता है। यह सबकुछ इमेज और बैंक एंड में की गई प्रोग्रामिंग के जरिए संभव हो पाता है। एक बार मशीन सीख जाती है, फिर हर पार्किंग में वह खुद ही सारे मेजरमेंट कर लेती है।