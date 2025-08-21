Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिलाई

छत्तीसगढ़ के युवाओं के इशारों पर दौड़ रही अमेरिका-जापान में ड्राइवरलेस कारें, कैसे मिला काम? आइए यहां जानें सबकुछ

Bhilai News: अमरीका और जापान में चल रही सेल्फ ड्राइविंग ऑटो पायलट कारों की एडास सिस्टम को मशीन लर्निंग के जरिए ट्रेंड करने का काम भिलाई की साफ्टवेयर कंपनी नेक्स्ट वेल्थ को मिला है।

भिलाई

मोहम्मद जावेद/ khyati parihar

Aug 21, 2025

अमरीका-जापान में ड्राइवरलेस कारें (फोटो सोर्स- Getty Images)
अमरीका-जापान में ड्राइवरलेस कारें (फोटो सोर्स- Getty Images)

CG News: छत्तीसगढ़ के युवा आज दुनिया की सबसे एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी 'एडास’ (एडीएएस) को गाइड कर रहे हैं। अमरीका और जापान में चल रही सेल्फ ड्राइविंग ऑटो पायलट कारों की एडास सिस्टम को मशीन लर्निंग के जरिए ट्रेंड करने का काम भिलाई की साफ्टवेयर कंपनी नेक्स्ट वेल्थ को मिला है।

यह कंपनी अमरीका और जापान के शहरों और गांवों की रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग के जरिए सुरक्षित ड्राइविंग की ट्रेनिंग दे रही है। सडक़ों से हर मिनट में आने वाली हजारों-लाखों इमेजेस और वीडियो को प्रोसेस करने के बाद कोडिंग के जरिए एडास को इंसान, जानवर, वस्तु, जीव और निर्जीव वस्तुओं में फर्क सिखा रही है। कार में लगे सिस्टम को बच्चे की तरह बार-बार एक ही चीज सिखाने का काम भिलाई के युवा इंजीनियर्स कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

CG News: ग्राम पंचायतों में लगना है सोलर सिस्टम, पर नहीं मिल रही क्रेडा विभाग से अनुमति
जांजगीर चंपा
ग्राम पंचायतों में लगना है सोलर सिस्टम (Photo source- Patrika)

ऐसे दी जा रही ट्रेनिंग

एडास सिस्टम एल्गोरिदम पर काम करता है। यदि सेल्फ ड्राइविंग कार को ऑटो पार्क होना है तो पहले सिस्टम को पार्किंग का पूरा मॉड्यूल समझाना होगा। जैसे पार्किंग का यलो बॉक्स, पहले से खड़ी कारें पार्किंग की लंबाई-चौड़ाई सब कुछ पहले से फीड रहेगा। यानी पार्किंग की कमांड देते ही कार का सीपीयू माइक्रो सेकंड में ही इमेज को याद कर लेता है। यह सबकुछ इमेज और बैंक एंड में की गई प्रोग्रामिंग के जरिए संभव हो पाता है। एक बार मशीन सीख जाती है, फिर हर पार्किंग में वह खुद ही सारे मेजरमेंट कर लेती है।

सिस्टम ऐसे हो रहा कंट्रोल

अमरीका और जापान से भिलाई की सॉफ्टवेयर कंपनी को इमेज व वीडियो भेज रहे हैं। कंपनी के इंजीनियर्स 2डी और 3डी बॉन्डिंग बॉक्स तैयार रहे हैं। यानी यदि सड़क पर कोई कार खड़ी है तो उसके चारों और लाल रंग का घेरा तैयार हो रहा है। इसके बाद बॉक्स को टैग किया जाएगा। इस टैग और रेड बॉक्स के जरिए ही एडास सिस्टम पहचान पाएगा कि आगे सडक़ पर एक कार खड़ी है, जिससे सुरक्षित दूरी बनाते हुए निकलना होगा।

भिलाई को कैसे मिला काम

नेक्स्ट वेल्थ मुख्य तौर पर बेंगलूरु की कंपनी है, जिसे छत्तीसगढ़ के युवाओं ने शुरू किया है। कंपनी के फाउंडर सोमेश शर्मा का कहना है कि छोटे शहरों में संभावनाओं की कमी नहीं है। कंपनी का मुख्यालय बेंगलूरु है, लेकिन ज्यादातर कामकाज भिलाई ऑफिस से ही होता है।

भिलाई की कंपनी क्या कर रही?

अमरीका और जापान में बैठे लोग भिलाई की इस सॉफ्टवेयर कंपनी को इमेज व वीडियो भेज रहे हैं। इसके बाद कंपनी के इंजीनियर्स 2डी और 3डी बॉन्डिंग बॉक्स तैयार रहे हैं। यानी यदि सड़क पर कोई कार खड़ी है तो उसके चारों और लाल रंग का घेरा तैयार हो रहा है। इसके बाद उस बॉक्स को टैग किया जाएगा।

इस टैग और रेड बॉक्स के जरिए ही एडास सिस्टम पहचान पाएगा कि आगे सड़क पर एक कार खड़ी है, जिससे सुरक्षित दूरी बनाते हुए निकलना होगा। एडास सिस्टम को रास्ते में आ रहे इंसान, कार, बस, ट्रक, ट्रैफिक सिग्नल जैसे लाखों ऑब्जेक्ट्स समझाने का काम ही भिलाई की कंपनी कर रही है। इसके बाद भिलाई के इंजीनियर्स पूरा डेटा अमरीकी कंपनी को भेज देते हैं।

ये भी पढ़ें

Ayushman Card: आयुष्मान’ के 800 करोड़ नहीं मिले, निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज बंद
रायपुर
Ayushman Card: आयुष्मान’ के 800 करोड़ नहीं मिले, निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज बंद

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 10:11 am

Published on:

21 Aug 2025 10:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / छत्तीसगढ़ के युवाओं के इशारों पर दौड़ रही अमेरिका-जापान में ड्राइवरलेस कारें, कैसे मिला काम? आइए यहां जानें सबकुछ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.