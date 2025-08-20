Ayushman Card: आयुष्मान’ के 800 करोड़ नहीं मिले, निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज बंद

Ayushman Card: पिछले पांच माह से आयुष्मान भारत योजना (शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना) के तहत इलाज के एवज में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि नहीं मिलने पर ज्यादातर निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज बंद है और मरीजों से नकद राशि ली जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि आयुष्मान का पैसा नहीं मिलने के कारण वे फ्री में इलाज करने में असमर्थ हैं।