Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड वितरण की धीमी रफ्तार, बुजुर्गों का बड़ा हिस्सा अब भी वंचित…

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में 15 प्रतिशत बुजुर्गों का आधार कार्ड भी अपडेट नहीं हो पाया है। उन्हें आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह योजना आधार बेस्ड है। आधार कार्ड में जन्म, तारीख और मोबाइल नंबर रजिस्ट्रर्ड होना अनिवार्य है। इसके बिना बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसे लोगों को आधार में परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड कराने कहा जा रहा है, जिससे भविष्य में कोई परेशानी न हो।