CG Weather News: मानसून की बेरुखी से पारा 35.2 डिग्री पहुंचा, गर्मी और उमस से जनजीवन बेहाल…

CG Weather News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में मानसून की बेरुखी के चलते सोमवार को दुर्ग जिले का अधिकतम तापमान औसत से 5.2 डिग्री की बढ़ोतरी के बाद 35.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दिनभर तेज धूप और उमस ने जबरदस्त हालाकान किया। थोड़े देर में ही लोग पसीने से नहा गए।
न्यूनतम तापमान भी 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन और रात में उमस ने इन दिनों हाल बेहाल करके रख दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था कि एक-दो दिनों में अच्छी बारिश के आसार बनेंगे, लेकिन फिलहाल भादो के दूसरा दिन भी तपिश से भरपूर रहा।
मौसम विभाग के विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया है कि, 13 अगस्त के करीब बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम मध्य में कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से मंगलवार से पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि की संभावना बन रही है।
इस समय दुर्ग जिले के लिए बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है। मंगल से बारिश की शुरुआत होने और 15 अगस्त तक अच्छी बारिश की अनुमान लगाया गया है। लंबे अंतराल के बाद यह पहला साल है जब अगस्त का महीना सूखा बीत रहा है। सावन में भी इस साल बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई है।
तापमान अधिक होने की वजह से बेचैनीभरा मौसम हो गया है। इन दिनों अस्पतालों में वायरल फीवर के ही सबसे अधिक मरीज पहुुंच रहे हैं। एयर बॉन्ड वायरस होने की वजह से एक से दूसरे तक यह जल्दी स्प्रैड हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि, यदि घर में किसी को सर्दी, जुकाम या खांसी है तो उन्हें मास्क लगाकर रहना चाहिए ताकि दूसरों तक वायरल न पहुंचे और अन्य सदस्य बीमार न हों।