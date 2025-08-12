CG Weather News: मानसून की बेरुखी से पारा 35.2 डिग्री पहुंचा, गर्मी और उमस से जनजीवन बेहाल…

तापमान अधिक होने की वजह से बेचैनीभरा मौसम हो गया है। इन दिनों अस्पतालों में वायरल फीवर के ही सबसे अधिक मरीज पहुुंच रहे हैं। एयर बॉन्ड वायरस होने की वजह से एक से दूसरे तक यह जल्दी स्प्रैड हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि, यदि घर में किसी को सर्दी, जुकाम या खांसी है तो उन्हें मास्क लगाकर रहना चाहिए ताकि दूसरों तक वायरल न पहुंचे और अन्य सदस्य बीमार न हों।