CG News: दुर्ग शहर को मिलेगा आधुनिक थाना, 5 थाने और 3 चौकियों के बनाए जा रहे नए भवन

इसके अलावा महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हर भवन में महिला डेस्क के लिए अलग से कक्ष बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। दुर्ग जिले में हो रहा यह निर्माण कार्य भी इसी कड़ी का हिस्सा है। दिसंबर तक दो भवनों के हैंडओवर होने के बाद नए साल से जनता को इन अत्याधुनिक थानों और चौकियों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।