CG Accident: पत्नी के जन्मदिन पर केक लेने जा रहे पिता-पुत्र की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल

CG Accident: बीती रात को नंदिनी टाउनशिप के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें पिता और पुत्र की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार, मृतक सुखराम साहू अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए केक लाने अपने पुत्र अरमान साहू (6 वर्ष) और पुत्री आरग्या साहू (8 वर्ष) के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक आरएक्स 100 सीजी-07 जेयू 9816 से अहिवारा जा रहे थे। इसी दौरान दशहरा मैदान के पास सामने से आ रही डीलक्स मोटरसाइकिल से उनकी भिड़ंत हो गई।