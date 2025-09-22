CG Accident: पत्नी के जन्मदिन पर केक लेने जा रहे पिता-पुत्र की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल

CG Accident: बीती रात को नंदिनी टाउनशिप के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें पिता और पुत्र की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार, मृतक सुखराम साहू अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए केक लाने अपने पुत्र अरमान साहू (6 वर्ष) और पुत्री आरग्या साहू (8 वर्ष) के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक आरएक्स 100 सीजी-07 जेयू 9816 से अहिवारा जा रहे थे। इसी दौरान दशहरा मैदान के पास सामने से आ रही डीलक्स मोटरसाइकिल से उनकी भिड़ंत हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मासूम अरमान की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल सुखराम को सेक्टर-9 अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उन्होंने भी दम तोड़ दिया। वहीं, बेटी आरग्या की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।
दूसरे मोटरसाइकिल (डीलक्स) चालक खेेमलाल जोगी ग्राम पोटिया निवासी की मृत्यु हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह शराब के नशे में था, जिसके कारण यह भीषण हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हादसे के समय सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट बंद थीं, जिससे दृश्यता कम होने की वजह से दुर्घटना की आशंका और बढ़ गई।
नागरिकों ने बीएसपी प्रशासन से मांग की है कि रात में स्ट्रीट लाइट अनिवार्य रूप से चालू रखी जाए और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। इस हृदयविदारक घटना से पूरे नंदिनी अहिवारा क्षेत्र में शोक की लहर है।