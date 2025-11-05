CG Fraud: फील्ड ऑफिसर और महिला स्टाफ ने किया 46 लाख का फर्जीवाड़ा, दो आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: प्रधानमंत्री पशु लोन योजना के नाम पर ग्रामीणों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का धमधा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बैंक के फील्ड ऑफिसर विकास सोनी और महिला स्टाफ मधु पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने ग्रामीणों को दूध डेयरी और बीमा योजना के नाम पर लोन दिलाने का झांसा देकर करीब 46 लाख रुपए की धोखाधड़ी की।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 और 120(बी) के तहत अपराध दर्ज किया है। वहीं, ब्रांच मैनेजर और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच जारी है। एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि ग्राम घोटा निवासी चन्द्रिका पटेल ने 24 मई 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
ग्राम परसकोल निवासी मधु पटेल ने एचडीएफसी बैंक धमधा के कर्मचारी विकास सोनी (फील्ड ऑफिसर) के साथ मिलकर ग्रामीणों को प्रधानमंत्री पशु लोन योजना के तहत 10-10 लाख रुपए का लोन दिलाने का लालच दिया। ग्रामीणों से कहा गया कि इस योजना में 40 प्रतिशत सब्सिडी और कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा।
सिक्योरिटी के नाम पर आरोपियों ने ग्रामीणों से तीन-तीन चेकों पर हस्ताक्षर करवाए और बैंक में उनके नाम से खाते खुलवाए। बाद में उन्हीं चेकों का दुरुपयोग कर खातों से लाखों रुपए निकाल लिए गए और राशि को अपने तथा करीबी रिश्तेदारों व परिचितों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया।
धमधा टीआई युवराज साहू ने बताया कि अब तक की जांच में 26 खाताधारकों से 45 लाख 92 हजार 250 रुपए की ठगी की पुष्टि हुई है। ग्रामीणों से पहले ही 10 प्रतिशत कमीशन के नाम पर राशि ली गई थी। इसके बाद उनके खातों से बड़ी रकम निकाल ली गई। आरोपियों ने ठगी की रकम अपने परिचितों और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर की है।
