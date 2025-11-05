CG Fraud: फील्ड ऑफिसर और महिला स्टाफ ने किया 46 लाख का फर्जीवाड़ा, दो आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: प्रधानमंत्री पशु लोन योजना के नाम पर ग्रामीणों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का धमधा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बैंक के फील्ड ऑफिसर विकास सोनी और महिला स्टाफ मधु पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने ग्रामीणों को दूध डेयरी और बीमा योजना के नाम पर लोन दिलाने का झांसा देकर करीब 46 लाख रुपए की धोखाधड़ी की।