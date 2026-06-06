Dhan Kharidi Kendra Fire: कोड़िया धान खरीदी केंद्र में लगी आग, 300 बोरा जलकर राख, बड़े नुकसान की आंशका

कोड़िया धान खरीदी केंद्र में लगी भीषण आग (Photo PAtrika)
Dhan Kharidi Kendra Fire: दुर्ग जिले के कोड़िया धान खरीदी केंद्र में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे केंद्र में रखे करीब 300 बोरा धान जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए।
आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना दमकल विभाग दुर्ग को दी, जिसके बाद अग्निशमन की टीम ने कोड़िया पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन भीषण गर्मी के चलते आग ने धान के बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है।
आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गांव वालों के अनुसार पैरा में आसपास आग लगाई गई थी, जो धान संग्रहण केंद्र में पहुंचा होगा। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
घटना की जानकारी मिलते ही दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को नुकसान का अनुमान और आग लगने के कारणों की जांच के निर्देश दिए। वहीं इस आग से लगभग 300 क्विंटल धान के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।
अग्निशमन विभाग के नागेंद्र सिंह ने बताया कि आगजनी की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग इतनी तेज थी कि उसे नियंत्रित करने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटों की कोशिश और 5 गाड़ी पानी की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।
राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। बावजूद इसके, धान के बड़े पैमाने पर नुकसान ने प्रशासन और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है और आग लगने के कारणों के साथ-साथ हुए नुकसान का विस्तृत आंकलन किया जा रहा है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और ग्रामीण धान खरीदी केंद्रों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
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