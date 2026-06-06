Dhan Kharidi Kendra Fire: कोड़िया धान खरीदी केंद्र में लगी आग, 300 बोरा जलकर राख, बड़े नुकसान की आंशका

राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। बावजूद इसके, धान के बड़े पैमाने पर नुकसान ने प्रशासन और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है और आग लगने के कारणों के साथ-साथ हुए नुकसान का विस्तृत आंकलन किया जा रहा है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और ग्रामीण धान खरीदी केंद्रों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।