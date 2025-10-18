मोबाइल से गांजा बुकिंग करने वाला गिरोह पकड़ा गया… 4 आरोपी गिरफ्तार, एक किलो से अधिक गांजा जब्त

तलाशी लेने पर एक किलो 408 ग्राम गांजा मिला। पूछताछ में यंसु ने कबूल किया कि गांजा को ग्राम मटिया विजयकांत वर्मा से खरीदा था। आरोपी विजयकांत वर्मा को जब गिरफ्तार तो उसने आरोपी संजीव वर्मा के नाम का खुलासा किया। चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की।