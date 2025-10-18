मोबाइल से गांजा बुकिंग करने वाला गिरोह पकड़ा गया... 4 आरोपी गिरफ्तार, एक किलो से अधिक गांजा जब्त(photo-patrika)
CG Ganja Smugglers: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में उतई थाना अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से गांजा की सप्लाई करने वाले आरोपी ग्राम डुंडेरा निवासी सिद्धार्थ मेश्राम, यंसु वर्मा, विजयकांत वर्मा और संजीव वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से एक किलो 408 ग्राम गांजा, मोबाइल और बाइक जब्त किया है।
टीआई महेश ध्रुव ने बताया कि सूचना मिली कि ग्राम डुंडेरा मोरिद रोड गार्डन में 2 लडक़े बाइक सीजी 07 एल 4595 पर सवार हैं। मोबाइल से फोन कर ग्राहकों को बुलाते हैं। उन्हें गांजा की पुडिुया बेच रहे हैं। दबिश देकर आरोपी सिद्धार्थ मेश्राम और यंसु वर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी लेने पर एक किलो 408 ग्राम गांजा मिला। पूछताछ में यंसु ने कबूल किया कि गांजा को ग्राम मटिया विजयकांत वर्मा से खरीदा था। आरोपी विजयकांत वर्मा को जब गिरफ्तार तो उसने आरोपी संजीव वर्मा के नाम का खुलासा किया। चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की।
