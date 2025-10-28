भू-जल संकट गहराया..! 300 से अधिक फैक्ट्रियों का केमिकल बना प्रदूषण का कारण, 32 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित..

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर संचालित 300 से अधिक छोटे-बड़े उद्योगों के कारण भू-जल तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है। अधिकांश फैक्ट्रियां उपयोग के बाद बचने वाले केमिकल युक्त पानी को रिसायकल नहीं करतीं। उद्योग संचालक इस विषाक्त पानी को या तो प्लांट परिसर में ही बोरिंग के जरिए जमीन के भीतर उतार देते हैं या बरसाती नालों में बहाकर ‘डिस्पोज’ कर देते हैं। इस गैरकानूनी तरीके से भू-जल में सीधे जहर घुल रहा है। प्रभवित क्षेत्र में यह सब खुली आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग को शिकायत का इंतजार है।