CG Crime खेत में मिली युवती की अर्धनग्न लाश, पत्थर से कुचला चेहरा, नौैकरी लगाने का झांसा देकर करती थी ठगी

CG Crime: नगपुरा दमोदा टेमरी गांव के पास एक युवती की मिली अर्धनग्न लाश की पहचान हो गई है। उसकी भिलाई तीन जरवाय गांव निवासी गंगोत्री जांगड़े (35 वर्ष) के रुप में हुई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि पहले उसका गला दबाकर हत्या की गई। इसके बाद पहचान छुपाने चेहरे को कुचला गया।
इस मामले में पुलिस अब उस युवक की तलाश कर रही है, जिसके साथ वह खेत तक गई थी। दुर्ग कोतवाली सीएसपी हर्शित कुमार मेहर ने बताया कि भिलाई तीन जरवाय गांव निवासी गंगोत्री जांगड़े (35 वर्ष) पोटिया में किराए का मकान लेकर रहती थी।
उसकी पहचान करने के बाद उसके पास पड़ोस और करीबियों से पूछताछ की गई। पता चला कि गंगोत्री ने कई बेरोजगारों को नगर निगम समेत अन्य विभागों में नौैकरी लगाने का झांसा देकर पैसे वसूल करती थी। फिलहाल कथन के अनुसार किससे उसका लेनदेन हुआ था, कितनी रकम उसके एकाउंट आदि में ट्रांजेक्शन हुए, उसकी तफ्तीश की जा रही है।
सीएसपी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला दबाकर उसकी हत्या करने की पुष्टि हुई है। गले में निशान भी मिले है। रिपोर्ट में सेक्सुअल रिसोर्ट जैसे कोई तथ्य नहीं मिले है। फिलहाल आस पास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है।