CG Crime खेत में मिली युवती की अर्धनग्न लाश, पत्थर से कुचला चेहरा, नौैकरी लगाने का झांसा देकर करती थी ठगी

उसकी पहचान करने के बाद उसके पास पड़ोस और करीबियों से पूछताछ की गई। पता चला कि गंगोत्री ने कई बेरोजगारों को नगर निगम समेत अन्य विभागों में नौैकरी लगाने का झांसा देकर पैसे वसूल करती थी। फिलहाल कथन के अनुसार किससे उसका लेनदेन हुआ था, कितनी रकम उसके एकाउंट आदि में ट्रांजेक्शन हुए, उसकी तफ्तीश की जा रही है।