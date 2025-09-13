Heavy Rain Alert: छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश का अलर्ट, अगले 3 दिन अच्छी बारिश के संकेत, IMD की चेतावनी

मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी उत्तर आंध्र तक और दक्षिण उड़ीसा तट से दूर बना हुआ है। इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा और उससे लगे उत्तर आंध्रप्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों में पहुंचने की संभावना है।