CG Crime: पुलिस हिरासत से भागा हेरोइन तस्कर का आरोपी, 24 घंटे बाद भी नहीं पकड़ाया

CG Crime: ट्विनसिटी में 25 लाख की हेरोइन के साथ पकड़ाया कुख्यात आरोपी गुरमीत सिंह उर्फ रुट पुलिस कस्टडी से भाग गया, लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस का कहना है कि मामले में गुरमीत सिंह के खिलाफ अपराध दर्जकर उसकी खोजबीन की जा रही है।
वैशाली नगर पुलिस ने आरोपी कालीबाड़ी निवासी वैभव सोनी (24 वर्ष) और छावनी उत्तम टाकीज के पास निवासी समीर जायसवाल (24 वर्ष) को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 7.1 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया। वैशाली नगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। वैशाली नगर पुलिस ने आरोपी वैभव सोनी और समीर जायसवाल के खिलाफ धारा 21(ख), 27(ए), 21, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पिता विजनेसमैन है। पुलिस की डायरी में इनके पिता अज्ञात लिखा गया है। जबकि वैशाली नगर पुलिस ने इसके खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई की है। बताते हैं कि पुलिस की लचर विवेचना की वजह से इनको अक्सर न्यायालय से जमानत मिल जाती है।