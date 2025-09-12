CG Crime: पुलिस हिरासत से भागा हेरोइन तस्कर का आरोपी, 24 घंटे बाद भी नहीं पकड़ाया

वैशाली नगर पुलिस ने आरोपी कालीबाड़ी निवासी वैभव सोनी (24 वर्ष) और छावनी उत्तम टाकीज के पास निवासी समीर जायसवाल (24 वर्ष) को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 7.1 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया। वैशाली नगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। वैशाली नगर पुलिस ने आरोपी वैभव सोनी और समीर जायसवाल के खिलाफ धारा 21(ख), 27(ए), 21, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।