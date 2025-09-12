रायपुर में हाई-प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट! बिल्डर और युवती पक्ष में मारपीट, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार

Drugs Racket: छत्तीसगढ़ के रायपुर के हाईप्रोफाइल ड्रग्स रैकेट में नेताओं और कारोबारियों के बाद अब एक बड़े बिल्डर की भी एंट्री हो गई है। हाल ही में बिल्डर और आरोपी युवती के पक्ष वालों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। तेलीबांधा इलाके में हुई, इस घटना की शिकायत थाने में नहीं की गई है। दूसरी ओर पुलिस ने ड्रग्स रैकेट में शामिल एक और युवक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। युवक का आरोपी युवती से दोस्ती थी।
ड्रग्स रैकेट से जुड़ी नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को पुलिस ने जेल भेज दिया है। विधि एक बड़े बिल्डर के लिए इवेंट आयोजित करती थी। विधि के जेल जाने से नाराज बिल्डर और नव्या के समर्थकों के बीच एक-दूसरे पर फंसाने का आरोप लगाकर जमकर मारपीट की गई। मामले की शिकायत थाने में नहीं की गई।
पुलिस ने एक और युवक को हिरासत में लिया है। भावेश नामक युवक का नव्या से करीबी संबंध था। भावेश नव्या से ड्रग्स लेकर दूसरों को बेचता था। फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
इस ड्रग्स रैकेट में शहर के कई वीआईपी फंसे हैं। विधायक के बेटे और रिश्तेदार, बड़े कारोबारी, पूर्व मंत्री के रिश्तेदार और आबकारी घोटाले में शामिल आरोपी के रिश्तेदारों के नाम भी इस रैकेट में आए हैं।
पिछले दिनों पुलिस ने कटोरा तालाब निवासी हर्ष आहुजा और उसके साथियों को ड्रग्स तस्करी में गिरतार किया गया। इसके बाद नव्या मलिक, विधि अग्रवाल, अयान परवेज सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पस 1000 से अधिक ड्रग्स कंज्यूमरों के वाट्सऐप चैट, मोबाइल नंबर मिले हैं। कंज्यूमरों को ड्रग्स सप्लाई की जाती है। पुलिस कंज्यूमरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।
रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कहा की पुलिस ड्रग्स कंज्यूमरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। उनकी पहचान की जा रही है। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है। गिरफ्तार के लिए ठोस साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।