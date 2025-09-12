रायपुर में हाई-प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट! बिल्डर और युवती पक्ष में मारपीट, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार

Drugs Racket: छत्तीसगढ़ के रायपुर के हाईप्रोफाइल ड्रग्स रैकेट में नेताओं और कारोबारियों के बाद अब एक बड़े बिल्डर की भी एंट्री हो गई है। हाल ही में बिल्डर और आरोपी युवती के पक्ष वालों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। तेलीबांधा इलाके में हुई, इस घटना की शिकायत थाने में नहीं की गई है। दूसरी ओर पुलिस ने ड्रग्स रैकेट में शामिल एक और युवक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। युवक का आरोपी युवती से दोस्ती थी।