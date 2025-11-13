IIT Bhilai: बीटेक छात्र की संदिग्ध मौत… IIT भिलाई में छात्रों का हंगामा, रातभर छात्रों का प्रदर्शन…

IIT Bhilai: भिलाई आईआईटी भिलाई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रथम सेमेस्टर के छात्र सौमिल साहू (18 वर्ष) की मौत के बाद छात्रों का आक्रोश देर रात तक उबाल पर रहा। मंगलवार रात से 19 घंटे चले धरना-प्रदर्शन के बाद आखिरकार बुधवार को संस्थान-प्रशासन को झुकना पड़ा। निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और घटना की पारदर्शी जांच के आदेश दिए।