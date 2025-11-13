IIT Bhilai: बीटेक छात्र की संदिग्ध मौत… IIT भिलाई में छात्रों का हंगामा, रातभर छात्रों का प्रदर्शन…

बीटेक छात्र की संदिग्ध मौत... IIT भिलाई में छात्रों का हंगामा, रातभर छात्रों का प्रदर्शन(photo-patrika)
IIT Bhilai: भिलाई आईआईटी भिलाई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रथम सेमेस्टर के छात्र सौमिल साहू (18 वर्ष) की मौत के बाद छात्रों का आक्रोश देर रात तक उबाल पर रहा। मंगलवार रात से 19 घंटे चले धरना-प्रदर्शन के बाद आखिरकार बुधवार को संस्थान-प्रशासन को झुकना पड़ा। निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और घटना की पारदर्शी जांच के आदेश दिए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आईआईटी प्रशासन ने दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को विस्तृत जांच के लिए पत्र भेजा है। जांच के लिए फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें एम्स रायपुर, स्थानीय सरकारी मेडिकल कॉलेज और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मृतक छात्र नर्मदापुरम (मप्र) का निवासी था।
आखिरकार देर रात निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने घोषणा की कि संस्थान के स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे चिकित्सक और एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए दुर्ग कलेक्टर को एक सरकारी डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया, जिस पर प्रशासन ने सहमति दे दी है।
