Income Tax Return 2025: आईटीआर रिटर्न भरने 15 सितंबर तक आखिरी मौका, नहीं तो आयकर विभाग घर तक भेजेगा नोटिस

Income Tax Return 2025: गैर ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न दाखिले करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर रखी गई है। ऐसे में यदि आपने तय समय-सीमा में रिटर्न दाखिल नहीं किया तो लेट फीस और ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5 हजार रुपए तक की लेट फीस देनी होगी।