CG Fraud: गंगोत्री जांगड़े की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख देकर मरवाया, पत्थर से कुचल दिया सिर

आकाश ने पुलिस को बताया कि वह वाटर फिल्टर प्लांट में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा कर्मी था। उसने गंगोत्री जागड़े से बात की थी कि अमन नाम का बड़ा अफसर परिचित का है जो नगर पंचायत में नौकरी लगवा देता है। किसी को नौकरी की आवश्यकता हो तो पद के हिसाब से 30 से 50 हजार के बीच में संविदा में नौकरी लग जाएगी। वह दूसरे मोबाइल से अमन बन कर गंगोत्री जांगड़े को फोन कर यह विश्वास दिलाता था कि आप पैसा आकाश के एकाउंट में ट्रांसफर कर दो नौकरी लग जाएगी।