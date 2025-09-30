CG Fraud: गंगोत्री जांगड़े की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख देकर मरवाया, पत्थर से कुचल दिया सिर

मुख्य आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)
CG Fraud: ग्राम टेमरी में 20 सितंबर को पत्थर से कुचल कर गंगोत्री उर्फ गंगा जांगड़े की हत्या मामले के मुख्य आरोपी आकाश बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से वह फरार था। वह डोगरगढ़ से तिरूअंनतपूरम चला गया था।
आकाश ने पुलिस को बताया कि वह वाटर फिल्टर प्लांट में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा कर्मी था। उसने गंगोत्री जागड़े से बात की थी कि अमन नाम का बड़ा अफसर परिचित का है जो नगर पंचायत में नौकरी लगवा देता है। किसी को नौकरी की आवश्यकता हो तो पद के हिसाब से 30 से 50 हजार के बीच में संविदा में नौकरी लग जाएगी। वह दूसरे मोबाइल से अमन बन कर गंगोत्री जांगड़े को फोन कर यह विश्वास दिलाता था कि आप पैसा आकाश के एकाउंट में ट्रांसफर कर दो नौकरी लग जाएगी।
पुलिस के मुताबिक आकाश ने 20 सितंबर को चरोदा में इंटरव्यू होने की जानकारी दी। गंगोत्री ने आकाश के बारे में अपनी परिचित को कहा था कि संबंधित विभाग में इंटरव्यू नहीं हुआ तो आकाश व अमन नाम के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर देगी। आकाश को इस बात की जानकारी होने पर निर्भय जांगड़े को गंगोत्री की हत्या करने के लिए एक लाख दिया। रकम निर्भय के एकाउंट में ट्रांसफर किया।
19 सितंबर को गंगोत्री को आकाश व निर्भय खाना खिलाने के नाम पर ग्राम टेमरी ले गए। निर्भय ने अपना बेल्ट निकाला गले में फंसा दिया और आकाश ने गंगोत्री को पटक दिया। दोनों ने मिलकर बेल्ट व चुनरी से गंगोत्री का गला घोट कर हत्या कर दी। पहचान छुपाने उसके चेहरे को पत्थर से पटक कर विकृत कर दिया। घटना के बाद मौके से दोनों आरोपी फरार हो गए थे।
इस मामले में निर्भय जांगड़े, पता जालबांधा खैरागढ़, जयदीप साहू कातुल बोर्ड दुर्ग व मनीष बंजारे आशा नगर दुर्ग, पवन कुमार सिंह कातुल बोर्ड भिलाई, हेमलता बंजारे कातुल बोर्ड भिलाई, व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया था।
