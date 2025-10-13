Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

पुलिस की बड़ी कार्रवाई! मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार…

CG News: भिलाई जिले में नगपुरा की मोबाइल दुकान में नकबजनी करने के मामले में एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 13, 2025

पुलिस की बड़ी कार्रवाई! मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार...(photo-patrika)

पुलिस की बड़ी कार्रवाई! मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगपुरा की मोबाइल दुकान में नकबजनी करने के मामले में एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया है। नगपुरा चौकी पुलिस ने बताया कि अमरूद लाल ब्यास की सहकारी बैंक के पीछे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। दुकान में रखे 14 मोबाइल और एक पैकेट स्क्रीन गार्ड की चोरी हो गई।

CG News: शिवनाथ नदी में फेंका 10 मोबाइल

मामले में धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरू की। संदेह के आधार पर आरोपी विजय यादव पिता संतराम यादव (19), टोमन साहू उर्फ डायमंड पिता श्याम लाल साहू (18) और एक नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशनदेही पर चोरी के चार मोबाइल और एक पैकेट स्क्रीन गार्ड को जब्त किया है। चोरी में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 10 एंड्राइड मोबाइल समेत डिब्बा को शिवनाथ नदी में फेक दिया। पुलिस का कहना है कि शिवनाथ नदी में मोबाइल की खोजबीन की गई लेकिन मोबाइल नहीं मिले।

Published on:

13 Oct 2025 01:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / पुलिस की बड़ी कार्रवाई! मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार…

भिलाई

छत्तीसगढ़

