पुलिस की बड़ी कार्रवाई! मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार…

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगपुरा की मोबाइल दुकान में नकबजनी करने के मामले में एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया है। नगपुरा चौकी पुलिस ने बताया कि अमरूद लाल ब्यास की सहकारी बैंक के पीछे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। दुकान में रखे 14 मोबाइल और एक पैकेट स्क्रीन गार्ड की चोरी हो गई।