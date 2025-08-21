22 अगस्त को सामूहिक अवकाश! कर्मचारी-पेंशनरों का कलम बंद आंदोलन, DA समेत 11 सूत्रीय मांगों पर हल्ला बोल…

CG Strike: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में कर्मचारी-पेंशनरों ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता, डीए एरियर्स को जीपीएफ में समायोजित करने, वेतन विसंगति दूर करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन रायपुर के आह्वान पर आंदोलन के द्वितीय चरण में 22 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर कलम बंद व काम बंद आंदोलन किया जाएगा।