भिलाई

22 अगस्त को सामूहिक अवकाश! कर्मचारी-पेंशनरों का कलम बंद आंदोलन, DA समेत 11 सूत्रीय मांगों पर हल्ला बोल…

CG Strike: भिलाई जिले में कर्मचारी-पेंशनरों ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता, डीए एरियर्स को जीपीएफ में समायोजित करने, वेतन विसंगति दूर करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा कदम उठाया है।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 21, 2025

CG Strike: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में कर्मचारी-पेंशनरों ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता, डीए एरियर्स को जीपीएफ में समायोजित करने, वेतन विसंगति दूर करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन रायपुर के आह्वान पर आंदोलन के द्वितीय चरण में 22 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर कलम बंद व काम बंद आंदोलन किया जाएगा।

CG Strike: कर्मचारी-पेंशनरों का कलम बंद आंदोलन

इस आंदोलन को समर्थन देते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन राजनांदगांव ने भी निर्णय लिया है। प्रांत व्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिले में समीक्षा बैठक एक निजी होटल में आयोजित हुई। इसमें प्रांत से पर्यवेक्षक के रूप में फेडरेशन के प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी, उपाध्यक्ष मनीष मिश्रा और चंद्रशेखर चंद्राकर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में जिला संयोजक सतीश ब्यौहरे और जिला महासचिव पी.आर. झाड़े भी मौजूद रहे। फेडरेशन पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।

Published on:

21 Aug 2025 11:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / 22 अगस्त को सामूहिक अवकाश! कर्मचारी-पेंशनरों का कलम बंद आंदोलन, DA समेत 11 सूत्रीय मांगों पर हल्ला बोल…

